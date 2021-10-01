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美參議員砲轟：臉書早知IG對青少年有害！

鉅亨網編譯許家華
美參議員砲轟：臉書早知IG對青少年有害！ (圖片:AFP)
美參議員砲轟：臉書早知IG對青少年有害！ (圖片:AFP)
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參議員華爾街日報聽證會臉書社交平台IG社群媒體產業

一份外洩的內部研究指出，臉書 (FB-US) 已意識到旗下 Instagram (下稱 IG) app 如何損害青少年的心理健康，美參議員週四藉此質詢臉書，要求旗下 app 提出更能妥善保護青少年用戶的辦法。

《華爾街日報》本月稍早數篇報導指出，臉書早已知曉 IG 導致一些用戶對自我形象感到糟糕，尤其是少女。在這些報導發布後，參議院消費者保護小組委員會召開聽證會。同時，在反對聲浪越來越大之際，臉書本週擱置了開發兒童版 IG 的計畫。

在整個聽證會期間，臉書全球安全負責人 Antigone Davis 不僅駁斥委員會，也不認同《華爾街日報》對該研究文件的結論，並表示公司正在努力發布更多內部研究，使其調查結果更加透明。

民主黨參議員 Richard Blumenthal 在聽證會上指出：「這項研究是個重磅炸彈，是強大且觸動人心的證據，這表明臉書知道自家網站對兒童有害，還隱瞞了這些事實和調查結果。」

民主黨參議員 Edward Markey 表示：「IG 代表 Instagram，但也代表 Insta-greed (貪婪)。」

參議員針對幾大主題施壓臉書，包括臉書蒐集了 13 歲以下用戶的哪些個資，臉書看重年輕用戶對成長領域的影響程度多大，以及確認公司是否早已知情 IG 讓一些兒童考慮輕生。

Davis 重申，臉書不允許 13 歲以下的孩子使用，並稱在公司研究調查中，只有 0.5% 的青少年將其「自殺念頭」連結到 IG，遠不及《華爾街日報》所報導的數據。

德州共和黨參議員 Ted Cruz 要求臉書承諾發布關於 IG 和青少年自殺之間聯繫的完整研究，認為 Davis 在聽證會上所言只是「精心挑選出來對自己有利的部分研究。」

第二次聽證會計劃於下週二舉行，且會有臉書的「吹哨者」參與，據悉該吹哨者為臉書前女性員工，她在離職時帶著數萬頁研究報告離開公司。

Davis 週四表示，臉書不會因為該吹哨者將機密文件交給參議員而加以報復。

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