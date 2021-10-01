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美國安審查疑慮發酵 Zoom放棄收購Five 9

鉅亨網編譯余曉惠
美國安審查疑慮發酵 Zoom放棄收購Five 9 (圖:AFP)
美國安審查疑慮發酵 Zoom放棄收購Five 9 (圖:AFP)
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ZoomFive9收購美中袁征調查審查國安電話客服視訊會議產業

視訊會議軟體商 Zoom 周四 (30 日) 宣布放棄對雲端客服中心 Five 9 的收購案，主因 Zoom 在疫情後的成長展望轉弱，加上美國司法部以國安疑慮為由啟動審查，促使 Five 9 股東決定投票反對交易。Five 9 盤後應聲挫跌 2%。

Five 9 周四稍早表示，此交易經過雙方同意已經終止。Zoom(ZM-US)7 月宣布以 147 億美元全股票交易買下收購 Five 9(FIVN-US)，希望降低視訊會議占比並開拓新領域，當時還曾寫下今年來第二大規模科技業併購紀錄。本交易原本預定明年上半年完成，但最近遭遇兩個不利消息。

兩周前，提供投票顧問服務的「機購股東服務公司」(ISS) 向 Five 9 股東建議否決 Zoom 的提案，以免因 Zoom 成長展望轉弱、股價劇烈波動而暴露在風險中。

此外，美國司法部上周表示，這筆收購案或許會造成國家安全風險，將由特別委員會主導相關的國安調查，並要求聯邦通訊委員會 (FCC) 暫緩審核，直到完成調查為止。

自收購案公布以來，Zoom 股價共挫跌 28%，Five 9 也下跌 10%。

Five 9 股東原本就對雙方收購協議敲定的 13% 溢價幅度感到不滿，加上這是一筆全股票交易，但 Zoom 的股價在收購案公開後跌得比 Five 9 重，代表股東獲得的溢價將縮水。

Five 9 股東認為，考量到雲端軟體的前景，以及 Five 9 同業從投資人獲得的資金，Zoom 給予的溢價幅度應該要更高。

在科技領域——尤其是半導體業——大型交易遭主管機關擋下的例子屢見不鮮，但由公司自行決定終止交易的情況卻很罕見。

Zoom 執行長袁征 (Eric Yuan) 周四發布聲明說，Zoom 仍計劃在明年初推出自己的雲端客服產品「Zoom Video Engagement Center」。他說，雖然買下 Five 9 能讓 Zoom 的客服中心業務更完整，但這並非 Zoom 平台成功的基礎，也不是發展相關業務的唯一途徑。

Zoom 和 Five 9 宣布收購案之前已經達成的產品合作關係不受影響，兩家公司將繼續支援彼此的產品。

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