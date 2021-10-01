盤前財經大事搶先讀2021年10月01日

今日操盤前瞻

台、日、韓、美製造業 PMI

美國密大消費者信心指數

歐元區 9 月 CPI

股臨會：開發金、中壽

暫停交易：貿聯 - KY

9 月魔咒難逃！道瓊迎來 2011 年來最慘 9 月

美股本月終究沒能逃脫「9 月魔咒」下跌的宿命，週四 (30 日) 四大指數集體淪陷，工業、必需消費品和金融板塊領跌，道瓊收黑近 550 點，標普下跌逾 1%，台積電和聯電 ADR 逆勢收高。閱讀全文...

汽車業水深火熱 多家研調估美 Q3 汽車銷量重挫約 14%

多家汽車業研調周四 (30 日) 最新預測顯示，由於晶片短缺持續擾亂汽車製造，預計 9 月美國汽車銷量將大幅下滑近 25%，導致第三季新車銷量下降至少 13%。閱讀全文...

美債務違約警鈴大作 葉倫重申嚴重後果並支持廢除債務上限

美國財政部長葉倫周四（30 日）強調，美國債務違約恐造成不可逆的經濟傷害，預估 10 月 18 日後所剩資金將非常有限，很快就會耗盡，並全力支持永久廢除債務上限。閱讀全文...

中國能耗雙控政策發酵 矽材減產、太陽能吹漲價風

中國「能耗雙控」(能源消耗總量和強度雙控) 政策影響持續發酵，工業矽料最大產地雲南省受此影響產量預料將大減，導致矽價從 8 月翻漲約三倍。由於矽為太陽能板主要材料，太陽能板價格可能吹起漲價風。閱讀全文...

楊金龍看中國限電 台廠有望迎來轉單、估我全年 GDP 上看 6 字頭

台灣央行總裁楊金龍昨 (30) 日於立院財委會備詢，立委問及中國限電政策對我國的影響，楊金龍表示，有些機構調降中國經濟成長率，若中國出口因此表現不好，預料國內廠商將有機會迎來轉單效應。今年若出口和消費動能均持續增強，我全年經濟成長率 (GDP) 有望突破 6%。閱讀全文...

碩禾新增 1 席董事 鴻揚創投出任 黃金股東陣容正式到位

導電漿大廠碩禾 (3691-TW) 昨 (30) 日召開股臨會，會後公告新增 1 席董事，由鴻揚創投出任，法人代表為鴻海 (2317-TW) 協理吳易座，碩禾正式組成橫跨半導體、電動車兩大產業的黃金股東陣容。閱讀全文...

勞動基金再爆弊案 投信基金經理人涉代操炒股

繼勞金局前官員游迺文爆出勞動基金弊案後，檢調又查出統一投信 2 名基金經理人任職期間涉嫌代操炒股，不法獲利合計約 8000 萬元，勞動基金再次捲入弊案，台北地檢署昨 (30) 日指揮調查局兵分 15 路搜索，約談孫男、張男等 11 人說明。閱讀全文...

傳美方要求提供機密資料 台積電：若需協助會向政府反應

傳美方要求晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 等半導體業者，提供客戶機密資料，對此，台積電昨 (30) 日表示，一定不會損及客戶與股東權益，政府一直都有持續給予關心，若有需要協助的地方，會向政府反應。閱讀全文...

兩業務新品齊發 鈊象單月營收可望再創新高

鈊象 (3293-TW) 昨 (30) 日召開法說，董事長李柯柱表示，營運主要動能來自六大網路遊戲平台，下半年相關業務營收將較上半年成長，短期目標為單月營收突破今年 3 月寫下的歷史新高。閱讀全文...