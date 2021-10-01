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【Wen姐筆記】10月大行情開局 短線止跌得先拚重返17000

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【Wen姐筆記】10月大行情開局 短線止跌得先拚重返17000。(鉅亨網資料照)
【Wen姐筆記】10月大行情開局 短線止跌得先拚重返17000。(鉅亨網資料照)
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WEN姐萬七外資

台股 9 月季底作帳最後一天，本土投信與集團股果然把握機會，讓 9 月月 K 線拉出下影線，加權指數以 16934.77 點作收，成交值縮至 2781.93 億元。10 月台股的波動擴大，今天為 10 月第 1 個交易日，但干擾美股、陸股的黑天鵝仍在，台股昨日的反彈仍不夠強，短線要拚止跌或持續反彈，重返 17000 點將是要務! 觀察重點仍為 16777 點。關鍵密碼為 16726、16853 與 16919 點。

多方連 2 日撐住 16800 點，今日如受美股干擾，16800 點為短線最重要的多方支撐區，兩端哨站為 16823 與 16777 點，如果多方還要保留挑戰 17000 點火種，務必不能再失守。16853 與 16900 點城池，最好也能挺住，16900 點兩端哨站為兩端哨站為 16888 與 16919 點。

16945 至 17000 點城池，必須站穩，多方 10 月開局才有繼續反攻機會，17000 點兩端哨站為 16988 與 17023 點。短多要搶回控盤權，最好能夠收復 17053 與 17100 點，17100 點兩端哨站為 17077 與 17114 點。

如 16777 點未能挺住，提防空方再度發動攻勢! 恐續往 16748 與 16700 點回測，16700 點兩端哨站為 16688 與 16722，棄守對多方非常不利! 16653 與 16600 點城池如再棄守，16600 點兩端哨站為 16626 與 16579 點，如失守將往 16555 與 16500 點靠近! 16500 點兩端哨站為 16520 與 16488 點!

台股短線上要止跌回穩，攻擊才是最佳的防禦! 如能由昨日台積電、聯電等電子龍頭股領軍反攻，較有利於指數反彈。不過不能只演「拉積盤」，如僅拉抬指數相關權重股，仍得留意中小型股遭到大咖調節!

再次重申，台股止跌要件為三日不破低、站上 5 日線。17000 點關卡如今日仍未能站上，將連續失守 3 日，下周的盤勢表現，將是 10 月大行情的多空關鍵周!

(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)

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