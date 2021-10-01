日本9月短觀：大型製造業景氣判斷指數報18 連續5季改善

日本央行 (Bank of Japan) 週五 (1 日) 公布最新調查數據，在 2021 年 9 月「全國企業短期經濟觀測調查」(簡稱短觀) 當中，大型製造業的景氣判斷指數 (DI) 報 18，較上回 6 月的調查上升 4 個點數，連續第 5 個季度改善。另一方面，大型非製造業的景氣判斷指數報 2，出現小幅改善。

日本央行於 2021 年 8 月 26 日到 9 月 30 日之間，實施全國企業短期經濟觀測調查。這段期間日本國內以 IT 產業為主的需求增加，支撐當前景氣，整體走勢也向上攀升。不過，半導體短缺及原物料供給的制約，成為當前日本經濟的重擔。

大型企業製造業的景氣判斷指數報 18，優於 Nikkei QUICK 整理出的市場預測中數 13。日本去年在 COVID-19 疫情影響下，同指數大幅下滑至 - 34，不過在後來也持續出現改善。

2021 年 9 月的調查結果當中，大型企業製造業主要 16 業種當中，有 11 業種出現改善。IT 相關需求支撐日本景氣，紙張 / 紙漿和業務用機械等業種的業績暢旺。另一方面，東南亞疫情升溫所導致的零件供應短缺，則導致日本汽車業的同期指數報 7、重挫 10 個點數。

同期間的大型非製造業的景氣判斷指數報 2、微幅增加 1 個點數，雖然和大型製造業同樣連續第 5 季改善，但還是沒有回到疫情前的水準。

由於這次調查期間當中，日本全國共有 19 個都道府縣處在緊急狀態下，眾多日本民眾的行動受到限制，也導致個人服務出現惡化。住宿、餐飲服務的數據持平。

大型非製造業的主要 12 個業種當中，只有 4 個業種出現改善。而在東京奧運、帕奧的賽事期間，保全行業景氣大幅改善。