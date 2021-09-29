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岸田文雄將成為日本新首相 承諾推數十兆日圓經濟刺激計畫

鉅亨網編譯陳達誠
岸田文雄將成為日本第100任首相 (圖片：AFP)
岸田文雄將成為日本第100任首相 (圖片：AFP)
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日本自民黨黨魁總裁首相岸田文雄河野太郎高市早苗野田聖子菅義偉經濟刺激

日本執政的自民黨在今 (29) 日舉行總裁選舉，前外務大臣岸田文雄擊敗其他三名對手，將接下菅義偉的位子成為自民黨的新任黨魁、以及日本第 100 任的首相。岸田文雄承諾會於年內推出數十兆日圓的經濟刺激計畫。

日本自民黨在 29 日實施第 27 任總裁的投開票作業。由於四名參選人的得票數無人過半，因此由得票數前兩名的岸田文雄和河野太郎進行第二輪的投票。最後岸田文雄以 257 票的得票數，大勝對手河野太郎的 170 票，正式當選自民黨的新任總裁。

依目前情勢來看，岸田文雄將於 10 月 4 日的臨時國會，正式被指名為第 100 任的日本首相。

另外在 29 日實施的最後決選投票的其他結果方面，岸田文雄共獲得 249 張的國會議員票、河野太郎則拿到 131 票；都道府縣連票方面，河野太郎獲得 39 票、岸田文雄獲得 8 票。

岸田文雄在當選後，也向參選對手的河野太郎、高市早苗，還有野田聖子三人表示由衷感謝，認為在大家的參與下、進行了非常有意義的政策辯論。

岸田文雄對於現任首相菅義偉的表現也給予高度評價，提到菅義偉在疫情當中、面對防疫等種種難題持續不斷的努力至今。

他也強調在防疫方面一定會盡全力來努力，還有在今年內一定會提出規模達數十兆日圓的經濟刺激計畫案。岸田文雄表示，他從今天開始就會全力衝刺，也呼籲國會議員、黨員、黨友能團結一致來共同努力。

做為參考，在首輪的投票結果方面，岸田文雄的得票數為 256 票、河野太郎 255 票、高市早苗 188 票、野田聖子 63 票。其中在國會議員票方面，岸田文雄 146 票、高市早苗 114 票、河野太郎 86 票、野田聖子 34 票；黨員 / 黨友票方面，河野太郎 169 票、岸田文雄 110 票、高市早苗 74 票、野田聖子 29 票。

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