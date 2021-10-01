台股光輝10月開局不利 重挫逾200點 萬七恐成鍋蓋

受美股再度挫跌的壓力，亞股同步重挫，日韓股均跌 1.5% 左右，台股今 (1) 日進入光輝 10 月的第一個交易日表現也相當疲軟，以下跌 51 點開出後，又跳水重跌超過 200 點，開盤 30 分鐘最低來到 16694 點，創 8 月下旬以來新低，萬七關卡已逐漸成為上方壓力鍋蓋。

其中，日前表現熱絡的不少傳產股表現昨強金弱，輪動速度相當快，加工絲族群中，聯發大跌 6%，宏州、宜進、力麗跌 4% 上下，集盛跌逾 3%。

自行車族群中，精確重跌近 7%，美利達、巨大跌 3.5% 上下，桂盟跌超過 2.5%。造紙族群中，榮成早盤跌 3%，華紙、永豐餘和寶隆跌逾 2%，正隆跌近 2%。

鋼鐵股幾乎全數遭壓在盤下，千興跌 4%，彰源、威致、新鋼、官田鋼、有益、燁輝、強新、允強、佳大、中鴻、建錩、海光、榮剛、盛餘和春源跌 2% 上下。

航運股表現同步走弱，新興、建新國際跌 4% 之上，陽明、志信、四維航、中航、正德、長榮、慧洋 - KY 和中菲行跌 3% 上下，台驊投控、萬海、裕民等跌逾 2%。

元大投顧指出，歐美英央行同步示警，聯準會主席鮑爾也直指通膨期間恐超出原先預期，造成美股全面收黑，其中，道瓊和 S&P500 皆創下 2011 年以來最糟的 9 月表現，預料接下來國際股債匯市動盪加劇。

統一投顧則表示，台股昨日反彈回測萬七關卡仍無功而返，目前短、中期均線呈空頭排列，加上籌碼面上外資續站賣方，不利台股後市表現。