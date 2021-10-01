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〈車市〉9月掛牌數創16年來同期最高 TOYOTA年增65%遙遙領先

鉅亨網記者王莞甯 台北
新一代神車C CROSS掛牌達3300台。(圖：和泰車提供)
新一代神車C CROSS掛牌達3300台。(圖：和泰車提供)
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toyotaford賓士車市和泰車進口車國產車

9 月新車掛牌數統計今 (1) 日出爐，單月掛牌衝上 41133 台，月增 24.1%，年增 10.4%，不僅來到 6 個月新高，更創下近 16 年來同期最旺的市場紀錄；前 10 大車商中，有 6 大品牌均較去年同期成長，又以 TOYOTA 年增 65% 成長最強勁，FORD 則罕見衝上銷售亞軍，掛牌 2719 台，月增 22.6%，年減 8.7%。

累計前三季，新車掛牌共 334152 台，年增 2.6%，10 大車商中有 6 個品牌維持成長，並未明顯受全球車用晶片短缺的影響，車市龍頭和泰車 (2207-TW) 指出，車市買氣優於預期，尤其國產車缺料狀況相對緩和，將今年新車銷售規模上修 1 萬台至 45 萬台。

就 9 月單月來看，TOYOTA 銷售 11344 台，月增 26.1%，年增 65.2%，增幅遙遙領先其他車商，其中，新一代神車 C CROSS 掛牌達 3353 台，占品牌銷量近 3 成，而 RAV4 持續熱銷 2309 台，ALTIS 也銷售達 1857 台。

FORD 罕見衝上單月銷售亞軍來到 2719 台，月增 22.6%，主要是因 FOCUS 掛牌 1297 台，占品牌銷售高達 47.7%。

而 BENZ 緊追在後，單月掛牌 2712 台，月增 35.5%，但較去年同期減少 24.1%，其中，GLC 銷售 917 台居品牌各車種之冠，但年減 12.9%。

不過，由於進口車市市況高度熱絡，BENZ 前三季銷僅次於 TOYOTA 拿下亞軍，達 22531 台，年增 1.8%。

累計前三季，成長的車商包括有 TOYOTA 91162 台，年增 2.2%，BENZ 22531 台，年增 1.8%，FORD 21163 台，年增 9.4%，中華 CMC 17991 台，年增 2.6%，BMW 13796 台，年增 9.7%，MAZDA 11642 台，年增 10.7%。

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