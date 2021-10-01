 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

疫後內需提振 台灣首檔金融傳產基金募逾38億元

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
疫後內需提振 台灣首檔金融傳產基金募逾38億元。(鉅亨網資料照)
疫後內需提振 台灣首檔金融傳產基金募逾38億元。(鉅亨網資料照)
Tag
金融傳產兆豐投信基金台股基金新基金上市

台股聲量多聚焦電子股，但今 (2021) 年新冠肺炎疫情後，金融、傳產類股話題不斷，股價表現亮眼，在市面上台股基金多以科技類股為主的情況下，兆豐投信新發行台灣金傳精選股息基金是目前市場唯一聚焦金融、傳產類股的主動型基金，因此深獲投資人認同，新基金募集超過 38 億元，並已獲金管會核准成立。

兆豐台灣金傳精選股息基金經理人詹佩玲表示，央行不再降息，甚至即將緩步升息，有利金融類股營運表現；加上目前金融、傳產類股估值仍低，多重題材加持下，市場資金將持續關注，有利股價表現。

近期市場擔憂美國政府可能關門、中國限電政策讓投資人擔心相關廠商營收受到影響，股市也陷入盤跌整理，金融、傳產類股回吐上半年部分漲幅，但綜觀企業獲利及台灣經濟基本面都持續正向發展，近期台股的劇烈波動使本益比下降，正好浮現進場投資股票的好時點，將更有利於基金布局。

兆豐台灣金傳精選股息基金初期將均衡布局各產業，視當前盤勢脈動調整類股比重，透過財報分析挑選股價被低估的標的，並兼顧企業體質和報酬表現，前十大持股將約佔整體持股 40~60%，不重押個股、均衡布局以切合當前市場氣氛，積極參與台股第四季的行情表現。

當前台灣經濟基本面強勁，出口暢旺支撐了經濟表現，雖然內需市場受到疫情影響而下滑，但隨著下半年政府推出振興五倍券及相關紓困方案，遞延消費可望在第四季顯現，將是支撐景氣的另一股動能，亦有利台股表現，因此，除了單筆投入外，也建議透過定期定額投資台股基金搭上經濟復甦行情。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞