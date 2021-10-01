疫後內需提振 台灣首檔金融傳產基金募逾38億元

台股聲量多聚焦電子股，但今 (2021) 年新冠肺炎疫情後，金融、傳產類股話題不斷，股價表現亮眼，在市面上台股基金多以科技類股為主的情況下，兆豐投信新發行台灣金傳精選股息基金是目前市場唯一聚焦金融、傳產類股的主動型基金，因此深獲投資人認同，新基金募集超過 38 億元，並已獲金管會核准成立。

兆豐台灣金傳精選股息基金經理人詹佩玲表示，央行不再降息，甚至即將緩步升息，有利金融類股營運表現；加上目前金融、傳產類股估值仍低，多重題材加持下，市場資金將持續關注，有利股價表現。

近期市場擔憂美國政府可能關門、中國限電政策讓投資人擔心相關廠商營收受到影響，股市也陷入盤跌整理，金融、傳產類股回吐上半年部分漲幅，但綜觀企業獲利及台灣經濟基本面都持續正向發展，近期台股的劇烈波動使本益比下降，正好浮現進場投資股票的好時點，將更有利於基金布局。

兆豐台灣金傳精選股息基金初期將均衡布局各產業，視當前盤勢脈動調整類股比重，透過財報分析挑選股價被低估的標的，並兼顧企業體質和報酬表現，前十大持股將約佔整體持股 40~60%，不重押個股、均衡布局以切合當前市場氣氛，積極參與台股第四季的行情表現。

當前台灣經濟基本面強勁，出口暢旺支撐了經濟表現，雖然內需市場受到疫情影響而下滑，但隨著下半年政府推出振興五倍券及相關紓困方案，遞延消費可望在第四季顯現，將是支撐景氣的另一股動能，亦有利台股表現，因此，除了單筆投入外，也建議透過定期定額投資台股基金搭上經濟復甦行情。