蔚來9月交車數破萬 年增126% 創月度新高

在小鵬汽車 (XPEV-US) 公布破萬台電動車交車數後，周五 (1 日) 另一家造車新勢力蔚來 (NIO-US) 宣布 9 月份交車數達 10,628 輛，年增率 125.7%，創月度交車數新高，同時也是中國造車新勢力中，第二家達成電動車交車數破萬的廠商。

蔚來表示今年 1～9 月份累計交車數達 66,395 輛，年增 151.7%。蔚來自開始交車以來已經累計交車 142,036 輛。

蔚來汽車在香港二度上市遲遲未定案，外媒指出蔚來可能將港股上市計畫延至明年。消息人士透露，蔚來汽車關於港股上市的討論仍在進行中，有可能決定不在港股上市。

市場分析指出延後上市的因素可能是近期港股市況不佳，若在此時上市將影響募資規模。

9 月 8 日，蔚來汽車送交一份招股說明書補充檔，內容顯示蔚來汽車將依市價增發美國存托股票（ADS），根據股權分配協定條款，該公司可不定時發行規模不超過 20 億美元的美國存托股票。分析認為鑒於港股上市延期，在美國出售存托股票能夠讓蔚來快速取得金流。

今年年初，已經在美股上市的中國造車新勢力蔚來汽車、理想汽車 (LI-US)、小鵬汽車，相繼傳出回港上市的計畫。當中，小鵬汽車和理想汽車已經分別在 7 月和 8 月正式登陸港股，反而領先於最早在 2018 年就於美股掛牌的蔚來。

