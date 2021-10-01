小鵬9月交車數破萬 連15個月年增率呈現三位數

周五 (1 日) 小鵬汽車 (XPEV-US) 公告，9 月份交車數量達 10412 輛，是中國造車新勢力中第一個單月交車數量破萬的車廠，較 8 月份成長 44%，與去年同期相比成長 199%，連續 15 個月年增率翻倍。

小鵬汽車 7～9 月份累計交車數量達 25666 輛，季增 48%，單季度交車數量已接近 2020 年全年的交車數。今年前九個月累計交車數量為 56404 輛，超越去年全年交車數的 2 倍。

隨著車型不斷擴充和交車數量的持續攀升，小鵬汽車的工廠產能也需要同步提高。小鵬汽車 CEO 何小鵬稱，隨著 G3i 和 P5 在肇慶工廠的相繼投產，小鵬汽車肇慶工廠已經開始 P7、G3i 和 P5 三款車的併線生產，預計小鵬汽車第四季單月交車數量有機看上看 15000 輛。

另一方面，根據外媒報導指出，小鵬汽車總裁顧宏地在一場電話會議上表示，小鵬汽車或許會考慮買下不太成功的競爭對手，以便擴大產能。

他稱，如果小鵬在一兩年間需要更多的產能，可能就會考慮透過合併與收購方式取得更多產能。

而中國工信部部長肖亞慶也曾提到，現在中國新能源汽車企業數量太多，且處於小而分散的情況，因此鼓勵企業合併重整將企業做大做強，進一步提高產業集中度。

