 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

小鵬9月交車數破萬 連15個月年增率呈現三位數

鉅亨網新聞中心
小鵬9月交車數破萬 連15個月年增率呈現三位數(圖片:AFP)
小鵬9月交車數破萬 連15個月年增率呈現三位數(圖片:AFP)
Tag
中國電動車小鵬造車

周五 (1 日) 小鵬汽車 (XPEV-US) 公告，9 月份交車數量達 10412 輛，是中國造車新勢力中第一個單月交車數量破萬的車廠，較 8 月份成長 44%，與去年同期相比成長 199%，連續 15 個月年增率翻倍。

小鵬汽車 7～9 月份累計交車數量達 25666 輛，季增 48%，單季度交車數量已接近 2020 年全年的交車數。今年前九個月累計交車數量為 56404 輛，超越去年全年交車數的 2 倍。

隨著車型不斷擴充和交車數量的持續攀升，小鵬汽車的工廠產能也需要同步提高。小鵬汽車 CEO 何小鵬稱，隨著 G3i 和 P5 在肇慶工廠的相繼投產，小鵬汽車肇慶工廠已經開始 P7、G3i 和 P5 三款車的併線生產，預計小鵬汽車第四季單月交車數量有機看上看 15000 輛。

另一方面，根據外媒報導指出，小鵬汽車總裁顧宏地在一場電話會議上表示，小鵬汽車或許會考慮買下不太成功的競爭對手，以便擴大產能。

他稱，如果小鵬在一兩年間需要更多的產能，可能就會考慮透過合併與收購方式取得更多產能。

而中國工信部部長肖亞慶也曾提到，現在中國新能源汽車企業數量太多，且處於小而分散的情況，因此鼓勵企業合併重整將企業做大做強，進一步提高產業集中度。
 

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞