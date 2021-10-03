 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

10月投資展望 你一定要注意這幾件事

鐘崑禎分析師(摩爾投顧)
10月投資展望 你一定要注意這幾件事。(圖:shutterstock)
10月投資展望 你一定要注意這幾件事。(圖:shutterstock)
Tag
與利空共存九月營收M型化行情中國限電鐘崑禎分析師

(一) 台幣今年以來數度成為全球最強貨幣，因台股金融市場今年為國際機構法人熱錢所青睞對象，但熱錢效應乃能載舟亦能覆舟，從今年常態成交量 5000-6000 億元量縮至 2500-3500 億元即可見。美元指數、台幣匯率牽動著市場敏感神經外，美國債務上限，以及通膨與勞動參與率不足等，皆形成短線與中線市場面與基本面隱憂，不得不密切觀察。

(二) 歐美減債，導致資金收斂效應，加上全球經濟成長趨緩等因素。技術面上，10 月台股大盤仍存在受制季線壓力，與回測 8 月波段低點 16248 附近的風險。
觀察重點在美國減債動作與升息預期發展與金融市場對應的反應。

(三)9 月底時美聯準會（Fed）主席鮑爾表示，供應瓶頸延續的時間比預期長，預期通膨壓力在未來幾個月仍會居高不下，之後才會逐漸減緩。鮑爾表示：如果持續較高的通膨成為重大疑慮，我們肯定會有作為，並動用相關工具，以確保通膨維持在符合我們目標的水準內。

十月，光輝十月? 回到操作上，首先心態上得先要調整。因為，美元指數或許還會創高，美債利率或許還會飆升，通膨疑慮還會頻繁出現，外資也還會持續做被動式調整，利空出不盡，也不會有絕對的最佳買點。你需要的是去適應，而不是設法去避開。在第四季想獲利，10 月一開始，請先學會「與利空共存」。

在 M 型化行情下，你需要注意的是：台積電漲價 - MCU、記憶體、DD。I

MCU 人氣股 - 新唐 (4919-TW)：

市場擔心晶圓代工的漲價將侵蝕 IC 設計廠商的毛利率的議題，新唐從高檔 175 元快速拉回至 119 附近。目前對新唐下半年看法正面，下半年市況不至於反轉，其中以車用相關晶片供應最為緊俏，股價或許有更低，但此階段離底部也不遠了。

記憶體人氣股 - 華邦電 (2344-TW)：

近來因廠商增產、缺貨情況減退，DRAM 現貨市場自 6 月中旬以來持續緩跌的格局，目前現貨價格已跌到低於合約價，恐怕拖累第 4 季合約價。近期或有反彈，但上漲力道有限。

DDI 人氣股 - 敦泰 (3545-TW)：

營收雖增但獲利卻持續衰退，顯示驅動 IC 廠出貨量雖然持續增加，但單價無法維持高檔的狀況。且股價是反應未來，雖 7-8 月營收人持續創新高，但未來股價目前就不受買盤青睞。近期或有反彈，但上漲力道有限!!!

中國限電 - 注意 ABF 載板、CCL 銅基板、PCB 電路板。

人氣股 - 金像電 (2368-TW)：

PCB 中國江蘇產能佔 74.4%，工廠因電停工、但非全面停工、是輪流停工。主要影響 NB、消費型產品及中低階伺服器等… 但台灣廠支援大陸產能不足，相互支援，將影響降至最低。股價近期雖有影響，但短空長多!!!

人氣股 - 南電 (8046-TW)：

PCB 中國江蘇產能佔 40%，ABF 載板產能佔 9%。江蘇廠目前降載生產到 9 月 30 日，因目前載板產能滿載，PCB 類在台灣廠區無產能，因此其餘廠區較難支援生產，影響較大會再 PCB 生產這塊。依據目前廠房及客戶規劃，到今年底前供需均持續緊張，且明年將更吃緊，不論是現有產能以及新規劃產能，皆已被客戶預定光。預計一直到 2023 年仍供不應求。股價近期雖有影響，但短空長多。

人氣股 - 聯茂 (6213-TW)：

CCL 銅箔基板中國江蘇產能佔 82%，目前停工至 9 月 30 日。東莞廠及無錫廠區生產也遭當地限電波及，讓傳統旺季蒙上陰影，預估將調他廠支援。但高階 CCL 需求不斷增加，長期營收成長維持積極看法。股價近期雖有影響，但短空長多。

資金集中選定個股，鎖定獲利，逢回就買，小漲不賣，急漲全出，整戶獲利。

九月預估營收有機會創高個股，立即免費加入 LINE@、Telegram 觀看。

Line@搜尋：【@we178】鐘崑禎分析師
https://line.me/R/ti/p/%40we178

Telegram 搜尋：【@we178】鐘崑禎分析師
https://t.me/we178

鐘崑禎分析師持股諮詢專線 0800-66-8085

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
台積電2330華邦電2344金像電2368敦泰3545新唐4919聯茂6213南電8046
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞