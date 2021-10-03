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群創大股東奇美實業認賠賣股逾18.3萬張 退居前十大股東之列

鉅亨網記者劉韋廷 台北
群創大股東奇美實業認賠賣股逾18.3萬張，退居前十大股東之列。(鉅亨網資料照)
群創大股東奇美實業認賠賣股逾18.3萬張，退居前十大股東之列。(鉅亨網資料照)
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群創大股東奇美實業賣股鴻海

面板大廠群創 (3481-TW) 大股東奇美實業近期陸續出脫持股，根據公開資訊觀測站資料顯示，截至 9 月 29 日奇美實業近兩個月來共計出脫逾 18.37 萬張，處分損失 11.14 億元，引發市場議論，持股比例也降至 0.83%，退居前十大股東之列。

奇美實業 8 月中旬分四筆陸續處分群創持股，至 9 月底止，持股數量降至 8.7 萬張，持股比跌破 1%，對此，儘管奇美實業表示，為調整營運資金與高流動性資產配置，但此時不惜虧損大賣股票，引發市場議論與高度關注。

奇美實業在 2012 年退出群創經營後，2013 年即減持群創持股，2019 年更是認賠出脫持股，持股比例便一直維持在約 2.5%，居第二大股東，隨著近兩個月再度大動作賣股，市場認為，奇美實業恐將完全出脫群創持股。

根據群創官網資料顯示，前十大股東持股均逾 1%，最大股東為新制勞工退休基金，持股約 2.89%，鴻海 (2317-TW) 集團也透過旗下鴻揚創投與鴻海本身，分別持股 1.68%、1.41%、鴻海創辦人郭台銘個人名義則持有 1.32%、鴻準 (2354-TW)1.22%、華準投資 1.16% 等投資，也代表，奇美實業持股比例降至 0.81%，將退居前十大股東之列。

群創股價近期持續反映下半年電視面板走弱利空，股價從年中高點近乎腰斬，展望第四季，市場預期面板仍將維持跌價趨勢，恐侵蝕面板廠獲利表現。

群創總經理楊柱祥日前則出面喊話認為，中國能耗雙控政策雖然衝擊整體供應鏈，但可望為面板業帶來曙光，預期第四季面板價格跌幅將有支撐。

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