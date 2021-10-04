 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

操盤手看台股：測試8/20日前低 當前操作策略如何擬定？

蔡正華分析師(摩爾投顧)
操盤手看台股：測試8/20日前低 當前操作策略如何擬定？(圖:shutterstock)
操盤手看台股：測試8/20日前低 當前操作策略如何擬定？(圖:shutterstock)
Tag
蔡正華摩爾投顧台股

儘管美國參議院和眾議院表決通過臨時開支法案，讓美國政府能夠免於關門，但是緊接而來的美國債務違約風險，美股全面大跌。嚴格來看，美國債務上限問題終究會解決；只是在這個過程中，兩黨為了各自利益會相互角力，這當中難免會對於短期美國經濟產生衝擊，這影響性被市場放大的結果，加上目前美國通膨較預期嚴重，美國聯準會減少購債的時間可能提早，於是造成了股市拉回。這次美股拉回與過往有別，原因在於道瓊及標普 500 皆在 9 月出現了月級別的日落線 (當月低點跌破前一個月低點且收低)，而納斯達克也岌岌可危，這象徵著美股已進入中期整理，對應到國際股市，拉回的壓力自然也增加。

9/30 日出現多方抵抗的台股，10/1 日在亞股面臨減碼壓力，而陸股及港股卻休市下，賣壓明顯沉重，終場大跌逾 350 點，日 K 線收長黑，多方抵抗宣告失敗，直接向下測試 8/23 日多方表態紅 K 棒的支撐力道。近日提及大盤 7 月高點 18034 點、8 月高點 17643 點、9 月高點 17633 點，近 3 個月的高點位置是一波比一波低，空方力道在第 3 季增強，而剛結束的 9 月也同樣是高點位置一波比一波低的格局，大盤在短期及中期都面臨上檔壓力。

如今，隨著多方抵抗失敗，行情直接下探；對於短線來看，行情跌勢加大，並且下跌層面變廣，恐慌氣氛增加，但以中線來看，其實當前的跌勢等於是加速趕底，藉由美股轉弱的利空，把不耐久盤的籌碼洗出。短線上，先看 8/23 日紅 K 棒的支撐力道；後續若不守，則前低 16248 點失守的機率將升高。對於操作而言，前低跌破反而是好事，原因在於大盤採取 ABC 波修正，屆時會出現一個低點，反而對於場外的資金更有吸引力；但若前低不破，反而空間會進行壓縮，若此則時間會拉長，走勢變得不乾脆，故跌下來反而好。

目前中國限電政策將在十一長假後逐漸明朗，而美國舉債上限及美聯準會減少購債甚至升息的問題將在 10 月有一個初步答案，所以 10 月很關鍵。由於現階段台灣的場外資金是資金相對充沛的一刻。根據央行統計，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額，8 月再增 564 億元，餘額來到 3.13 兆元、續創新高。此現象代表之前高檔賣股的大戶，並未把資金挪作他用，就是在等待 10 月一些不確定因素確認後，來進行新一波的布局，故 10 月若出現明顯拉回，讓股價出現價格修正，其實買盤會逢低進場。別忘了年底還有作帳行情，而明年第 1 季有作夢行情。

目前看好限電受惠股的方向不變，繼造紙、塑化、散裝、紡織、化工、鋼鐵等泛原物料股後，由於這次限電起因是能耗雙控；在明年北京冬季奧運之前，中國對於環保節能將更加重視，故綠色能源有機會擔任多方資金的短期避風港，風力發電的上緯投控、中興電、世紀鋼、太陽能的茂迪、國碩、元晶、安集等，近日有資金進駐。對於一個操盤手而言，之前提過要學會跟不確定性相處，當前行情波動，怎麼調整持股很重要！採取以股換股 (一張換一張、一股換一股)，不新增投入資金的方式，是當前較為可行的策略，盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

歡迎大家轉貼本文，並加入《蔡正華金錢道》

Line@頻道（ID：@goldmoney168）
https://line.me/R/ti/p/%40saj9152v

Telegram 頻道（ID：goldmoney168）
https://t.me/goldmoney168

Youtube 頻道：
https://www.youtube.com/channel/UCIWkfrpw6l-jFhFejLrzC-A

FB 臉書粉專：
https://www.facebook.com/goldmoney168/

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
中興電1513上緯投控3708世紀鋼9958
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞