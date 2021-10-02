12月8日最後通牒！白宮施壓美國航空公司 盡速要求員工接種新冠疫苗

《路透》週五 (1 日) 報導，根據 4 名消息人士說法，美國白宮正敦促美國大型航空公司在 12 月 8 日之前規定員工接種新冠疫苗，且尚沒有延長截止日期的跡象。

消息人士透露，美國白宮顧問防疫協調官 Jeff Zients 週四與美國航空 (AAL-US)、達美航空公司 (DAL-US) 和西南航空公司 (LUV-US) 的執行長談話，確保他們迅速開展工作，趕在聯邦承包商接種疫苗最後期限 12 月 8 日之前執行。

美國總統拜登 9 月簽署一項行政命令，要求聯邦承包商強制員工打新冠疫苗；白宮上週把完成接種的最後期限訂於 12 月 8 日。而美國的大型航空公司有許多的聯邦合約，其中包括 8 月啟動的民用後備航空隊 (CRAF)，旨在支援美國國防部，協助人員自阿富汗撤離。

一些航空公司管理層曾要求白宮延後規定期限，將最後期限延後至繁忙的假期旅行季節之後，但消息人士透露，白宮無意放寬期限。

一位消息人士表示，Zients 敦促航空公司儘早採取行動，以確保執行過程盡可能順利，且敦促其查看 8 月宣布的聯合航空公司疫苗規定。

這 3 家航空公司都證實與 Zients 的談話，但拒絕討論具體細節。而 Zients 則未回應媒體置評請求。

「企業主應該現在就採取行動，保障其勞動力。越來越多企業要求接種疫苗成為所有行業的標準。」Zients 週五簡短說明，但沒有直接討論航空公司。

但消息人士透露，美政府週四通知航空公司，要求修改 CRAF 契約，須內含航空公司員工接種疫苗的規定。其他政府機構可能也將尋求修改與航空公司的契約。

聯合航空 (UALUS) 週四表示，目前在美員工接種新冠疫苗率已達 99.5%，不含那些已尋求豁免者。目前僅有 320 名在美員工沒有遵守其新冠疫苗接種政策，自過去 2 日「46% 怠於接種率」下降。

聯合航空 8 月初成為全美第一家要求全體國內員工接種新冠疫苗的航空公司，現已要求員工週一之前出示接種證明，否則將面臨解僱。該公司週五大漲 3.77 美元或 7.93%，收 51.34 美元。