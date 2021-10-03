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特斯拉Q3全球汽車交付量逾24萬輛 再創歷史新高

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
特斯拉Q3全球汽車交付量逾24萬輛 再創歷史新高 (圖:AFP)
特斯拉Q3全球汽車交付量逾24萬輛 再創歷史新高 (圖:AFP)
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特斯拉交車交付量歷史新高晶片荒

儘管晶片短缺打擊供應鏈與生產，特斯拉第 3 季全球汽車交付量仍達到 241300 輛，優於預期水準，並再寫這家公司最高紀錄。

季度交付量是特斯拉最受關注的指標之一，它們也被廣泛視為消費者對電動汽車需求的晴雨表。

特斯拉周六在聲明中表示，「我們要感謝客戶在我們應對全球供應鏈和物流挑戰時給予的耐心」。

分析師對交付數據的平均預期為 223677 輛，特斯拉向投資者發布的平均預測 221952 輛。先前的季度交車紀錄，是今年第 2 季的 201250 輛。

Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，全球汽車業及物流目前面臨尚未解決的晶片短缺問題，因此這些交付數字另人意外，說明在進入第 4 季和 2022 年之際，電動汽車需求軌跡對於特斯拉來說非常強勁。

特斯拉股價周五收盤幾乎沒有變化，為 775.22 美元。特斯拉今年迄今上漲不到 10%，落後於去年標普 500 指數。

特斯拉沒有公布地區銷售細分數據，但美國和中國是其最大的市場，銷售主力是 Model 3 和 Model Y。特斯拉目前在加州工廠生產 Model S、X、3 和 Y。上海工廠生產 Model 3 和 Y。 德州奧斯汀和柏林的新工廠正在建設中。特斯拉本季超過 96% 的銷售額來自 Model 3 和 Y。

今年 9 月，馬斯克向員工發送了一封電子郵件，敦促員工確保第 3 季交付數量不錯。

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