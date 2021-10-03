 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈觀察〉國內車商競相發表新車款 電動車市將進入戰國時代

鉅亨網記者王莞甯 台北
LEXUS首款電動車 UX 300e近日正式亮相。(圖：和泰車提供)
LEXUS首款電動車 UX 300e近日正式亮相。(圖：和泰車提供)
Tag
電動車lexus和泰車裕日車裕隆

9 月國內新車掛牌數衝上 41133 台，創 16 年來同期新高，車市買氣強強滾已完全擺脫疫情陰霾，可觀察到，國內車商近期不約而同積極布局電動車市， LEXUS、HYUNDAI、NISSAN 等電動新車款正陸續發表，可以預期，國內電動車市即將全面進入戰國時代。

在國內車商競相推出電動車前，其實日前歐系豪華進口車已有部分車款搶先亮相，其中，BMW 豪華純電旗艦休旅車日前已展開預售，預計本季 BMW iX 和 i4 將登場，明年第一季起陸續抵台交車，而 PORSCHE 旗下 TAYCAN 全系列車款在國內熱銷，更是引領豪華電動車市的風潮。

可觀察到，PORSCHE 隨著 TAYCAN 熱銷，快速在全台豪華度假飯店、高爾夫球場及賽車場等地設置充電樁，合計至今已達 60 支，等於也是提前在國內電動車潮發酵前布局。

事實上，近來看到國內不少車商也積極加入戰局，車市龍頭和泰車 (2207-TW) 於台北市信義區開出首家 LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店，並於近日發表 LEXUS 首款電動車 UX 300e，等同宣示 LEXUS 邁向品牌新里程碑。

和泰車強調，目前 LEXUS 和充電夥伴華城電能均設有充電站點，總計全台已擁有超過 150 座的快慢充站。

而 HYUNDAI 最新於台北三創生活園區打造新能源勁旅體驗店，規劃有四大展區，最受關注的是展出品牌在台第一部電動車 KONA Electric，更喊出是業界最親民入手的電動休旅，未來銷售表現受關注。

裕隆 (2201-TW) 同樣看準電動車趨勢，旗下格上租車最新可租借中華菱利電動車 e-VERYCA 服務，藉此擴大商用車的使用情境；同時，裕日車 (2227-TW) 代理 NISSAN 預計本季推出長程版 LEAF 純電動車。

不僅國內汽車車商全力搭上電動車潮，機車市場龍頭光陽今年也大動作發展電動機車版圖，將建立 IONEX 能源交換站的速度提升到平均一天 7 座，目前已達 500 座，光陽喊出，力拚年底前達 1000 座。

光陽強調，IONEX 換電站遍布六都，且涵蓋機車行、專賣店、加油站、一般商店、便利超商、大賣場、連鎖商店、大型企業公司等日常生活場景中。

整體來看，自特斯拉在國內開賣，逐漸引發國內車主對電動車的注意，歐系豪華進口車商自今年起陸續引進電動車，更是掀起電動車討論熱潮，隨著近來國內車商也陸續發表日系、韓系等電動新車款，可以預期，在價格帶選擇將更多元後，電動車市正逐漸進入熱鬧的戰國時代。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
和泰車2207裕隆2201裕日車2227
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞