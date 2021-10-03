〈觀察〉國內車商競相發表新車款 電動車市將進入戰國時代

9 月國內新車掛牌數衝上 41133 台，創 16 年來同期新高，車市買氣強強滾已完全擺脫疫情陰霾，可觀察到，國內車商近期不約而同積極布局電動車市， LEXUS、HYUNDAI、NISSAN 等電動新車款正陸續發表，可以預期，國內電動車市即將全面進入戰國時代。

在國內車商競相推出電動車前，其實日前歐系豪華進口車已有部分車款搶先亮相，其中，BMW 豪華純電旗艦休旅車日前已展開預售，預計本季 BMW iX 和 i4 將登場，明年第一季起陸續抵台交車，而 PORSCHE 旗下 TAYCAN 全系列車款在國內熱銷，更是引領豪華電動車市的風潮。

可觀察到，PORSCHE 隨著 TAYCAN 熱銷，快速在全台豪華度假飯店、高爾夫球場及賽車場等地設置充電樁，合計至今已達 60 支，等於也是提前在國內電動車潮發酵前布局。

事實上，近來看到國內不少車商也積極加入戰局，車市龍頭和泰車 (2207-TW) 於台北市信義區開出首家 LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店，並於近日發表 LEXUS 首款電動車 UX 300e，等同宣示 LEXUS 邁向品牌新里程碑。

和泰車強調，目前 LEXUS 和充電夥伴華城電能均設有充電站點，總計全台已擁有超過 150 座的快慢充站。

而 HYUNDAI 最新於台北三創生活園區打造新能源勁旅體驗店，規劃有四大展區，最受關注的是展出品牌在台第一部電動車 KONA Electric，更喊出是業界最親民入手的電動休旅，未來銷售表現受關注。

裕隆 (2201-TW) 同樣看準電動車趨勢，旗下格上租車最新可租借中華菱利電動車 e-VERYCA 服務，藉此擴大商用車的使用情境；同時，裕日車 (2227-TW) 代理 NISSAN 預計本季推出長程版 LEAF 純電動車。

不僅國內汽車車商全力搭上電動車潮，機車市場龍頭光陽今年也大動作發展電動機車版圖，將建立 IONEX 能源交換站的速度提升到平均一天 7 座，目前已達 500 座，光陽喊出，力拚年底前達 1000 座。

光陽強調，IONEX 換電站遍布六都，且涵蓋機車行、專賣店、加油站、一般商店、便利超商、大賣場、連鎖商店、大型企業公司等日常生活場景中。

整體來看，自特斯拉在國內開賣，逐漸引發國內車主對電動車的注意，歐系豪華進口車商自今年起陸續引進電動車，更是掀起電動車討論熱潮，隨著近來國內車商也陸續發表日系、韓系等電動新車款，可以預期，在價格帶選擇將更多元後，電動車市正逐漸進入熱鬧的戰國時代。