擁稀土自重 科技業需看中國臉色

中國是全球稀土資源最豐富的國家，稀土儲備量達 4400 萬噸 REO，占全球比重 37%，而白雲鄂博礦藏儲備則有 3500 萬噸，是目前全球最大的稀土礦源。2020 年全球稀土精礦產量達 24 萬噸，光中國就生產 14 萬噸，比重高達 58%，是稀土精礦最主要的供應國。

資料來源: USGS，鉅亨製圖

稀土是 17 種化學元素的總稱，可廣泛應用於電子、冶金、軍事、石油化工、玻璃陶瓷、農業、新材料等領域。當中又以電子與軍事方面的應用最受到全球關注。

稀土戰略地位

由於稀土的特殊地位與重要性，因此在中美對立增溫之際，市場不乏傳出中國將祭出「稀土戰」來回擊美國的打壓。

而中國政府為了提高產業話語權，開始進一步集中產業實力，五礦稀土就公告指出，母公司五礦集團正與中鋁集團，贛州市人民政府籌畫相關稀土資產的戰略性合併，且還有可能附帶南方稀土集團也會加入整合。

五礦集團、中鋁集團及南方稀土集團均為中國稀土業六大集團之一，前兩者也同時被中國國資委 100% 控股，後者則是被贛州市國資委控制，因此這個合併案要成行困難度不大。若三家集團的稀土資源進行整合，將形成一個超級稀土集團。

隨著科技的發達，稀土的戰略地位越來越受重視，所以中國針對稀土產量是直接進行開採數量控制，2020 年開採指標為 14 萬噸，冶煉分離指標 13.5 萬噸。而根據 2021 年 9 月 30 日中國工信部的一份聲明表示，2021 年稀土開採指標提升 20%，至 16.8 萬噸，以紓緩市場供需緊俏的局勢。

稀土成長動能來源

資料來源: 稀土在線, 鉅亨製圖

稀土永磁是稀土下游最重要應用，中國稀土永磁產量在全球比重達九成。在碳中和與碳達峰的政策下，造就新的產業成長曲線。而新能源汽車成為稀土需求最大的驅動力，風力發電則在碳中和驅動下產業成長保持穩定，變頻空調與節能電梯的滲透率提升進一步推升需求。

上述三個產業帶起高性能稀土「釹鐵硼」的市場空間，新能源汽車、風電、變頻空調這三類需求就占高性能「釹鐵硼」消耗量近 50%，且可望在 2025 年比重提升至 60%。

除了節能環保之外，傳統汽車、工業機器人、消費電子、硬碟、伺服電機等領域對「釹鐵硼」的應用也較多。

從 A 股看稀土

自 2020 年 5 月開始，稀土報價出現一波漲勢，與過去上漲行情明顯不同是這次漲勢已持續超過一年，過去 10 年的稀土漲勢均未超過一年。

另一個不同點在於過去稀土價格上漲是供應面主導，但自去年開始的這波漲勢是從需求面來帶動，新能源等需求的大幅提升成為這波漲勢的核心。

而 A 股稀土概念族群主要的上市公司分成兩類，一類是直接受惠稀土價格上漲的稀土產業鏈上游廠，如北方稀土、五礦稀土、盛和資源、包鋼股份、廣晟有色。

另一類則是產業鏈下游需求的稀土永磁材料生廠，如金力永磁、寧波韻升、正海磁材、中科三環、英洛華、大地熊。