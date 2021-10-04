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盤前財經大事搶先讀2021年10月04日

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盤前財經大事搶先讀2021年10月04日
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台股台股盤前中國限電Lordstown鴻海Mini LED
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美國 8 月耐久財訂單

OPEC + 部長級會議

除權息：喬山、潤泰全、四維航、樺漢等

美將公布對中貿易政策 傳定調中國採購額未達標、擬提高關稅

美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 周一 (4 日) 將公布拜登政府對中國貿易政策，CNBC 引述知情人士報導，戴琪將公布中國沒有兌現美中第一階段貿易協議承諾，不排除透過提高關稅等措施，向中國究責。閱讀全文...

拜登罕見親訪國會山莊 為推動立法願縮小 3.5 兆美元支出案

美國國會趕在最後一刻避免政府關門危機，總統拜登的兩大法案成為新戰場，為了拉攏同黨議員支持，拜登周五 (1 日) 罕見親訪國會山莊，並向議員表示透露 3.5 兆美元增稅和支出法案可能縮小規模，而基建法案表決可以再等等，試圖化解黨內派系歧見。閱讀全文...

群創大股東奇美實業認賠賣股逾 18.3 萬張 退居前十大股東之列

面板大廠群創 (3481-TW) 大股東奇美實業近期陸續出脫持股，根據公開資訊觀測站資料顯示，截至 9 月 29 日奇美實業近兩個月來共計出脫逾 18.37 萬張，處分損失 11.14 億元，引發市場議論，持股比例也降至 0.83%，退居前十大股東之列。閱讀全文...

新品驗證款項入帳 精測 Q3 營收 11.08 億元 季增 5.7%

精測 (6510-TW) 昨 (3) 日公布 9 月營收，達 3.95 億元，月增 1.9 %，年減 3.7 %，第三季營收達 11.08 億元，季增 5.7 %，年減 7.7 %，累計前三季營收 29.68 億元，年減 6%；精測表示，第三季營收表現符合預期，9 月隨著客戶新品驗證恢復正常，營收遞延效應顯現，探針卡營收占比回升 35-40%。閱讀全文...

蘋果明後年 iPad 可望續採用 Mini LED 面板 富采受惠大

據外媒報導，蘋果已終止與三星在 iPad 項目上的 OLED 面板合作，市場解讀，蘋果針對 iPad 將持續採用 Mini LED 面板，富采 (3714-TW) 為蘋果晶片主要供應商，營運將直接受惠。閱讀全文...

不只劍指 Apple Car 鴻海買下 Lordstown 工廠還有二大意義

鴻海 (2317-TW) 買下美國電動皮卡新創 Lordstown Motors 俄亥俄州廠，除了市場認為將劍指 Apple Car，再者，鴻海藉此搶進兵家必爭的電動皮卡產品線，且由於 Lordstown 原始股東之一是通用汽車，鴻海也藉此取得傳統車企肯定。閱讀全文...

中國限電危機 組裝、伺服器廠 Q4 出貨再添變數

中國當局強化能控雙耗政策，台商重鎮蘇州、昆山等地近期均傳出限電、停工消息，再度打亂全球供應鏈秩序，組裝代工廠、伺服器廠也同步備戰，業者指出，短期營運受影響有限，但若限電措施延續，後續出貨恐受影響，加上去年比較基期高，限電議題成為各業者供應鏈掌握程度的期中考。閱讀全文...

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