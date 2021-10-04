迅得接單旺業績逐季成長 Q3營收13.86億元再創高

迅得 (6438-TW) 今年以來接單及出貨大增，今 (4) 日公布 9 月營收達 4.62 億元，月增 9.95%，年增 26.27%，第三季營收 13.86 億元改寫單季新高，季增 13.6%，年增 54.49%，迅得 2021 年下半年營收可望優於上半年的 22.47 億元。

迅得前 9 月營收為 36.32 億元，年增 51.07%，第三季營收規模放大下，毛利率可望再提升。

迅得今年下半年訂單已接滿，營收估持平上半年，約 23 億元；隨著半導體設備出貨比重增加，有助提升毛利率；以迅得下半年營收較上半年成長來看，今年營收可望衝上 45 億元、創新高，較去年大幅成長 32%。

迅得今年營收高速成長，部分訂單已排到明年，主要受惠半導體、PCB 及 IC 載板業者擴產所需自動化設備，上半年半導體應用比重 15% ，今年下半年將提高到 2 成。

迅得開發半導體廠應用的 AMHS 系統設備、搬運設備，是全台第一家做到晶圓倉儲的設備廠，客戶包括台積電 (2330-TW)、日月光 (3711-TW) 集團、 華邦電 (2344-TW) 及聯電 (2303-TW) 等。 除晶圓倉儲設備外，迅得開發的高單價氣體充填設備，也預計第四季出貨。