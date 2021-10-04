股市疲軟、外匯市場中澳元、加元走強 本周關注美國非農數據等指標

股市疲軟走弱，外匯市場中澳元、加元堅挺上漲

上週因擔心中國恆大集團違約，以及對美國債務上限問題的警惕、預測美國收緊寬鬆政策、德國組件聯合政府的不確定性、天然氣價格急劇上漲等各種事件交錯發生，使得市場也沒有一個明確的方向。

除了股市疲軟以外，美國公債殖利率雖然上漲，但是在後期受挫，在外匯市場中，澳元、加元比較強勢，而歐元一週都比較疲軟。

參考數據

【美元指數、S&P500（CFD）、美國公債殖利率（10 年、2 年）、原油（CFD）黃金（CFD）的變化】

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

雖然維持上漲趨勢，但是在上週後期出現下調。

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近 5 週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】



長期殖利率與前一週相比上漲，而短期殖利率與前一週相比下跌。

【美國公債殖利率曲線圖的變化（3D 圖）】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

關注美國經濟指標等

這週，美國將發佈非農數據、ISM 非製造業經濟指數等重要經濟指標。

這些經濟指標如果數據強勁的話，將有可能推動加息預測、美國公債殖利率上漲、以及支撐美元上漲。而相對於股市來說，雖然會直接出現積極反應，但是，如果美國公債殖利率上漲的話將會警惕加息，所以也有可能會出現消極反應。

這週仍需繼續關注中國恆大集團以及美國債務上限等相關問題的最新報道。除了一些消極報道以外，也需要注意積極報道。

另外，澳大利亞也將發佈政策利率。在這次會議中雖然改變政策利率的可能性很低，但是，如果在聲明中出現有關今後的經濟政策方向等內容時，市場可能會以澳元為中心出現過激反應，所以在發佈的前後時間還需要多加注意。

參考數據

【美國非農就業人數變化】

【美國失業率的變化】

主要貨幣的強弱

上週的外匯市場中澳元、加元、美元強勢，而歐元、英鎊、紐元相對來說比較弱勢。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

從近 30 天的主要貨幣的強弱圖中也可以看出，繼美元之後，加元與日圓也比較強勢，而澳元、紐元最近雖然一直反彈，但是依然處於弱勢。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

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近 30 天國際指數強度比較圖

美國市場

上週的美國股指 CFD，雖然維持下跌趨勢，但是在週末出現了一些反彈。

歐洲市場

歐洲股指 CFD 整體上依然處於疲軟狀態。

亞洲・大洋洲市場

上週的亞洲、大洋洲的股指 CFD 中雖然疲軟的商品較多，但是一直走弱的中國和香港的股指出現了堅挺走勢。

主要金融產品的相關性分析

從上週的美元直盤主要貨幣對的相關性來看，除了 CNH 以外，其他貨幣兌美元都出現了較高的相關性。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

美元 / 日圓與日圓交叉盤之間的相關性和平常相比較低，可以看出在現在的市場中日元的強弱還不太明確。

【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

上週的主要貨幣與美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）中，USD/JPY 與 US500 的相關性較低，而美元直盤、日圓交叉盤與 US500 的相關性都較高。但是，與 AUD/USD 和 AUD/JPY 的相關性比平常都較低。

【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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