陶冬：拜登財政國會受挫 英國聖誕供應慘淡

瑞士信貸第一波士頓董事、亞洲區首席經濟分析師陶冬在個人部落格發文，表示市場眾多的擔憂，致九月份成為去年三月以來最差的單月股市。美國的麻煩在國會，今年最後幾個月十分重要，拜登必須挾當選的聲勢，搞定財政懸崖，通過兩大刺激方案。

以下為部落格全文：

增長的擔憂、通脹的擔憂、疫情的擔憂、貨幣政策的擔憂、能源成本的擔憂，合力將九月份打造成去年三月（疫情導致股市熔斷）以來最差的單月股市。十月一日美股有反彈，但是上周和上月全球股市仍告大幅下挫。繼歐洲央行之後，美國聯儲亦強烈暗示即將調整購債額度、開啟貨幣環境正常化，美債收益率全線上揚，十年債利率一度升破 1.55%，之後逐漸回落。財長耶倫指出如果國會無法調整債務上限，山姆大叔可能在十月中被迫關門，投資者拋售接近財政懸崖預計日期而到期的國債，22 萬億美元市值的美國國債市場因此震動。聯儲接近調整政策，美元指數繼續向上，突破 94 大關。天然氣價格持續暴漲，布倫特原油期貨價格一度超越每桶 80 美元，之後有所回落。金價略有上升。中國九月份 PMI 跌破榮枯線，A 股和 H 股走弱。岸田文雄當選自民黨總裁，日經指數輾轉下挫。

在美聯儲準備政策轉身、美財長死拼赤字上限之時，拜登的跨黨派基建計劃卻在眾議院掉了鍊子。他的美國基礎建設案（1.2 萬億美元）和美國就業案（3.5 萬億美元）雙雙無法在國會進入表決程序。這兩項財政措施的重要性是不言而喻的，令他打破慣例屈尊前往國會上游說，但是仍然無法得到民主黨全體議員的支持。在參議院兩名民主黨參議員堅持認為 3.5 萬億美元的就業民生方案過大，其中一位不接受任何大於 1.5 萬億的方案，他們屬於溫和保守派。在眾議院，一群激進黨議員則堅持只有通過更大的就業民生案後，才願意歸隊參加基建案的投票。這讓白宮很頭痛，好不容易拉來幾位共和黨議員，作出跨黨派共襄盛舉的姿態，卻在自己黨友手上搞砸了。

今年最後幾個月十分重要，拜登必須挾當選的聲勢，搞定財政懸崖，通過兩大刺激方案。進入明年後，議員們的聚焦就會轉向中期選舉，選民訴求會更重要，五花八門的要求可能紛至沓來。拜登上任一百天時候的聲勢十分浩大，之後政策推進速度驟然放慢，與國會之間的配合亦受到阻礙。他還有幾個月的時間來重整旗鼓，不過重蹈克林頓第一任、奧巴馬第一任覆轍的機會與日俱增。克林頓與奧巴馬也是在選舉中大獲全勝，但是未能將選舉上的優勢變成政策快速推進的坦途，中期選舉時遭到共和黨逆襲，接下來在政策上就沒有大作為，甚至成為跛腳總統。拜登正在迅速失去上任初期的風采。

美國的麻煩在國會，它的親密盟友英國的麻煩卻在超市、加油站爆發了。英國脫歐致使十數万名貨櫃司機失去工作簽證而離去，業界一直呼籲儘早處理，但是政府拖延不辦。如今超市貨架越來越空、油站庫存耗盡，搞到群情激憤。政府上周火速批出部分簽證額度，但是簽證審批需時，司機到位需時，今年聖誕節鐵定因為供應瓶頸而慘淡。不僅超市告急，護士、屠夫等許多行業也面臨嚴重短缺，人手不足導致快遞嚴重滯壓，英國脫歐的負面影響逐漸浮起。再加上天然氣緊缺，電力緊張，通貨膨脹壓力開始失控。也許這些都是暫時的問題，但是今年的聖誕節對英國人卻很難過。

本週焦點：美國九月非農就業報告，預計就業反彈至 550K，失業率繼續下跌到 5.1%。鮑威爾將聯儲啟動正常化進程與就業狀況掛鉤，本月報告十分重要。筆者預期 FOMC 十一月確認減少購債計劃，十二月開始行動。另一個看點是，美國在對華進口關稅上會不會作出調整。

本週記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘