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聯準會縮表 存退休金靠高評等投資債穩住

鉅亨網記者郭幸宜 台北
聯準會何時啟動升息，左右全球金融市走勢。(圖：AFP))
聯準會何時啟動升息，左右全球金融市走勢。(圖：AFP))
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縮表退休投資

聯準會預計縮表、加上美國公債殖利率彈升及疫情影響，市場震盪劇烈，瀚亞投資建議，此時規劃退休理財，建議可納入信用評等較高的投資等級債基金，透過低波動度、長期投資正報酬機率高等優勢，可協助投資人累積退休金。

根據內政部統計，國人平均壽命再創新高，平均達 81.3 歲，其中男性 78.1 歲、女性 84.7 歲，分別比全球平均多出 7.9 歲及 9.7 歲，而隨著壽命延長，退休金規劃更顯重要性。

瀚亞投資表示，自 2009 年金融海嘯以來，全球金融市場走了超過十年的多頭行情，近期美國聯準會 (Fed) 正準備開始縮減購債計劃，殖利率彈升也讓市場恐慌情緒再起，未來所有資產齊漲的情況恐不復見，退休理財也備受挑戰。

瀚亞投資指出，一旦聯準會啟動升息，國際資金環境將會不再像過去寬鬆，金融市場勢必面臨更高的不確定性與波動。建議有退休金規劃的投資人，不妨利用較高信用評等的商品，對抗市場劇烈波動。

進一步從資產波動度來看，當面對大環境的不確定性因素時，投資等級債抗震效果最好。根據 Lipper 統計各類型資產近五年年化波動度，投資等級債僅有 5.93%，不僅明顯低於高收益債券的 8.09%，以及新興市場債券的 8.47%；若與 S&P500 指數近五年波動度 14.96% 相比，相對於股市的波動差距更大。

就長期表現來看，投資等級債的投資勝率也相當高。根據 Bloomberg 資料統計，美元投資級債指數在 2000 年到 2020 年期間，各年度報酬率多為正報酬，平均年度報酬率為 6.2%，最高單年度報酬率可達 19.8%，近 20 年僅有四次單年度績效為負報酬，分別出現在 2008 年、2013 年、2015 年，以及 2018 年。

以瀚亞投資的優質公司債基金來說，該基金聚焦國際機構信用評等在 BBB - 以上債券，在美國市場由公司發行之美元債券，產業配置以工業、金融，和準政府債等防禦性色彩較重的產業為主，長期較不受市場變化干擾。

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