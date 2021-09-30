 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

高收益債連10周淨流入 高息收+四季配息ETF兩大族群最愛

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
(圖：shutterstock)
(圖：shutterstock)
Tag
高收益債高股息配息ETF債券ETF

近期全球股市震盪劇烈，投資人風險趨避情緒升溫，資金湧入全球債券型基金，根據 Bloomberg 統計，資金流入高收債市的金額持續擴大，上周資金淨流入金額達 7.5 億美元，且已連續 10 周吸金。債息收益相較公債、投資等級債來得高的高收益債券基金，成了偏好領息族、退休族趨之若鶩的債券標的。

觀察國內掛牌的債券型 ETF 表現，截至今年 8 月底為止，前 10 大表現佳的債劵 ETF 中，僅 1 檔高收益債 ETF 入列，為國泰 1-5Y 高收債 ETF (00727B-TW)，其不僅無投資中國市場、無持有中國債劵，且觀察其近 3 年平均年化配息率高達 5.06%，採季季配息、一年 4 次的配息機制，正好滿足偏好領息的投資人獲取穩健現金流的資金需求。

9 月以來，美股創高之際，遭逢 Fed 縮減購債、美國政府債務違約、中國恒大集團破產危機等不確定性因素頻傳，國泰 1-5Y 高收債 ETF 基金經理人林盈華分析，美國高收益債今年來違約率大幅下滑，當前違約率下滑至 1.63%，遠低於去年同期的 6.8%，顯示在景氣穩定復甦的有利背景下，發債企業信用結構強健，市場預期今年年底前違約率有望再下降至 0.65%。

回顧彭博美國高收益指數過去 20 多年來，只要美國高收益債違約率低於 2%，當年度高收益債指數出現正報酬率的機率即有高達近 9 成，平均報酬率更超過 8%，顯示今年高收益債券前景無虞，向上空間可期。

林盈華提醒，目前全球股市多處在高檔水位，加大回檔修正的風險，近來中國恒大債務危機也尚未完全消解，加上 Fed 縮減購債、升息不確定性及美國政府債務違約疑慮等諸多干擾因素，預料第四季股市將震盪加劇。

林盈華建議，可適度在投資組合中納入債券資產，尤其在當前景氣逐步進入回溫階段，投資人可慎選違約率下降、償債風險轉低、提供收益較佳的高收債 ETF，不僅有望安心領取約 5% 的年化配息率，降低資產波動，還可能賺到資本利得。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow