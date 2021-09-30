高收益債連10周淨流入 高息收+四季配息ETF兩大族群最愛

近期全球股市震盪劇烈，投資人風險趨避情緒升溫，資金湧入全球債券型基金，根據 Bloomberg 統計，資金流入高收債市的金額持續擴大，上周資金淨流入金額達 7.5 億美元，且已連續 10 周吸金。債息收益相較公債、投資等級債來得高的高收益債券基金，成了偏好領息族、退休族趨之若鶩的債券標的。

觀察國內掛牌的債券型 ETF 表現，截至今年 8 月底為止，前 10 大表現佳的債劵 ETF 中，僅 1 檔高收益債 ETF 入列，為國泰 1-5Y 高收債 ETF (00727B-TW)，其不僅無投資中國市場、無持有中國債劵，且觀察其近 3 年平均年化配息率高達 5.06%，採季季配息、一年 4 次的配息機制，正好滿足偏好領息的投資人獲取穩健現金流的資金需求。

9 月以來，美股創高之際，遭逢 Fed 縮減購債、美國政府債務違約、中國恒大集團破產危機等不確定性因素頻傳，國泰 1-5Y 高收債 ETF 基金經理人林盈華分析，美國高收益債今年來違約率大幅下滑，當前違約率下滑至 1.63%，遠低於去年同期的 6.8%，顯示在景氣穩定復甦的有利背景下，發債企業信用結構強健，市場預期今年年底前違約率有望再下降至 0.65%。

回顧彭博美國高收益指數過去 20 多年來，只要美國高收益債違約率低於 2%，當年度高收益債指數出現正報酬率的機率即有高達近 9 成，平均報酬率更超過 8%，顯示今年高收益債券前景無虞，向上空間可期。

林盈華提醒，目前全球股市多處在高檔水位，加大回檔修正的風險，近來中國恒大債務危機也尚未完全消解，加上 Fed 縮減購債、升息不確定性及美國政府債務違約疑慮等諸多干擾因素，預料第四季股市將震盪加劇。

林盈華建議，可適度在投資組合中納入債券資產，尤其在當前景氣逐步進入回溫階段，投資人可慎選違約率下降、償債風險轉低、提供收益較佳的高收債 ETF，不僅有望安心領取約 5% 的年化配息率，降低資產波動，還可能賺到資本利得。