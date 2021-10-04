 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

中研院開發mRNA疫苗 動物試驗兩年內完成

鉅亨網記者沈筱禎 台北
中央研究院院長廖俊智。(擷取自直播)
中央研究院院長廖俊智。(擷取自直播)
Tag
中研院疫苗mrna

中央研究院院長廖俊智今 (4) 日表示，自疫情爆發以來，中研院持續投入開發快篩、抗體、藥物及疫苗等，目前正在研究開發 mRNA 疫苗，預計兩年內會看到動物試驗的研究成果。

廖俊智表示，目前 mRNA 疫苗研究分成兩大方向，一是在尊重智慧財產權前提下，從既有的技術上改進；另一則是自行開發 mRNA 疫苗技術，目前中研院正以此方向邁進，預計 1-2 年可以看到動物試驗的結果。

另外，中研院自疫情爆發以來，投入快篩、抗體、藥物與疫苗等相關技術研究，至今開發出 4 款疫苗、4 種藥物、5 款快篩與 2 種保健藥物，不過外界質疑，所有品項僅停留在研發階段、並未商業化，大眾無法使用。

對此，廖俊智認為，由於產品開發完成、技轉給台灣廠商後，由廠商自行規劃是否將產品商業化，以翁啟惠研發的超級單株抗體為例，雖然在實驗室有初步成果，但之後還需要進行人體試驗，中研院無法獨自運作，需要與廠商、醫院等各方單位合作。

此外，國內生技產業代工量能明顯不足，現在已進入高技術的代工時代，如台積電 (2330-TW) 是晶圓代工廠，但研發技術卻走在最前端，未來希望國內生技制度更完善，並投入更多研發人員。

廖俊智強調，疫苗製程複雜，因此需要很強的製造能量，台灣藥多方面領域技術同步往前，包括研發、生產技術等，才得以提升代工量能。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
台積電2330
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow