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缺造車零件 馬自達宣布11日至22日期間停止夜班作業

鉅亨網編譯陳達誠
缺造車零件 馬自達宣布11日至22日期間停止夜班作業 (圖片：AFP)
缺造車零件 馬自達宣布11日至22日期間停止夜班作業 (圖片：AFP)
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日股馬自達日本墨西哥東南亞COVID-19疫情停工零件半導體

日本馬自達 (Mazda)(7261-JP) 於 4 日 (週一) 宣布，該公司設在日本廣島縣的「本社工廠」和山口縣的「防府工廠」，自 10 月 11 日起至 10 月 22 日止的這段期間將取消夜間班表。理由和東南亞的 COVID-19 疫情惡化有關，汽車半導體相關零組件的調度出現延遲問題。

據《日本經濟新聞》4 日報導，馬自達方面表示，在半導體供應短缺的影響之下，該公司 2021 年度 (至 2022 年 3 月) 的全年汽車出貨於實質上有 7 萬輛將受到波及，不過在目前並沒有變更計畫內容的打算。

關於 10 月 25 日之後的生產規劃，該公司在目前還沒有作出決定，表示將依屆時狀況來進行判斷。

而除了日本國內之外，馬自達設在墨西哥的汽車組裝工廠也同樣因為零件調度問題，決定在 10 月份實施 5 天左右的臨時停工。

全球性的半導體供應短缺、還有東南亞 COVID-19 疫情擴大所造成的零組件供應短缺問題依然相當嚴重，鈴木汽車 (7269-JP) 在日本國內的 2 座工廠也將於 10 月實施臨時停工。日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP) 的 10 月份汽車生產，預料較原定計畫大減 4 成；本田汽車 (7267-JP) 也估計 10 月上旬的生產台數將減少 3 成。

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