宏捷科9月營收4.39億元續寫新猷 Q3、前9月同創高

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 今 (4) 日公告 9 月營收，在手機 PA、物聯網 (Cat.1 PA) 需求支撐下，單月營收連三個月站穩 4 億元大關，達 4.39 億元，月增 2.57%、年增 40.97%，續寫歷史新高紀錄，累計第三季、前 9 月營收也都同寫新猷。

宏捷科第三季營收達 12.81 億元，季增 11.4%、年增 45.7%，累計前三季營收達 34.97 億元，年增 38%，單月、單季、前三季都創下歷史新高紀錄。

宏捷科下半年以來持續受惠 4G、5G 手機 PA、WiFi 6、物聯網應用 (Cat.1 PA) 等需求動能激勵，營收逐月成長趨勢不變，雖然 WiFi 主要客戶立積 (4968-TW) 受主晶片短缺，下半年動能相對放緩，但空缺產能已由其他產品補上，整體產能利用率仍維持近滿載狀態。

除需求穩健外，宏捷科 9 月營收也持續反映年初價格調漲與新產能開出效應，宏捷科年初即向客戶公告取消 10% 代工費用優惠，但因未溯及過往訂單，因此漲價效應估將一路反映至 10 月，加上新產能逐步到位，可望推升營運持續攀高。

展望第四季，宏捷科指出，目前訂單能見度最遠已看到明年首季，隨著新產能開出，預期營收規模將進一步放大，其中，因疫情遞延裝機的新機台，上月底已完成裝置，估 11 月開始貢獻營收，全年產能規劃也仍以提升至 2 萬片月產能為目標。