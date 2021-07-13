宏捷科PA、WiFi動能強 訂單已看到明年Q1

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 今 (13) 日召開股東會，順利通過所有議案，並完成補選一席獨立董事，展望未來，宏捷科看好 4G/5G 手機 PA、WiFi 動能續強，訂單能見度最遠已看到明年首季，新產能也可望在下半年逐步開出、貢獻營運。

宏捷科今年持續優化 4G 手機 PA 外，去年開始進入的 5G 手機 PA，陸續完成美國、日本、中國等客戶認證，預計今年下半年出貨量將大幅增加，此外，也同步改良 WiFi6/6E 製程，可望進一步滿足客戶需求。

ToF 製程設計方面，宏捷科指出，過去一年主要配合客戶進行研發，並完成數個工程品驗證，隨著蘋果 (APPL-US) 擴大在後鏡頭使用 ToF VCSEL 做出 LiDar，預期今年安卓品牌廠新機也將跟進導入，成為今年 VCSEL 主力動能。

產能方面，宏捷科表示，目前產能利用率維持近滿載狀態，但原定第 2 季月產能達 15000 片計畫，將遞延至本月中開出，下半年擴產計畫則依既定計畫進行，估第 3 季底月產能達 17000 片、年底前達 20000 片目標不變。

宏捷科今也通過去年盈餘分配，每股擬配發 2.8 元現金股利，除息交易日則訂為 7 月 16 日，同時今股東會也完成補選一席獨立董事，由國立高雄科技大學教授蔡坤穆新任。