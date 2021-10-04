中國限電影響低預期 南電Q3營收141.13億元再創高

IC 載板大廠南電 (8046-TW) 今 (4) 日公布 9 月營收 45.08 億元，月減 4.59%，年增 29.1%，第三季營收 141.13 億元，季增 13.04%，年增 34.33%，累計前三季營收 374.54 億元，年增 36.07%；儘管南電昆山廠 9 月底受中國限電政策影響，不過受惠台灣廠區支援，受衝擊程度有限，單季營收也續創新高。

中國近來積極強化能耗雙控措施，9 月底地方政府更頒布限電政策，影響各家台廠紛紛停工，南電也配合當地規範，安排製程停機至 9 月 30 日，並以現有庫存、及協調台灣其他廠區進行產銷調配，從南電 9 月實際營收來看，雖較上月減少，但減少幅度僅不到 5%，凸顯影響程度有限。

外資認為，此次中國限電政策對 IC 載板廠影響有限，主因 ABF 載板持續缺貨，若政策延續至第四季，將進一步壓縮業者產能，並推升售價、獲利表現，因此對南電、欣興等維持買進評等。

展望後市，南電表示，依據目前廠房及客戶規劃，IC 載板不僅今年供需持續緊張，明年將更吃緊，不論是現有產能以及新規劃產能，皆已被客戶預定光，預計 2023 年仍供不應求。