船期遞延 聚陽9月營收雙減 Q3仍寫單季新高

成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 今 (4) 日公告 9 月營收，雖然受到船期遞延影響，營收 24.93 億元，月減 9.5%、年減 7.3%；但第三季營收 82.96 億元，季增 35.5%、年增 3.4%，創單季新高，第四季在旺季遞延下，營運可望淡季不淡挑戰續創新高。

聚陽前三季營收 212.34 億元，年增 12.5%，公司表示，9 月營收衰退，除受越南疫情影響外，主要還是船期遞延，約 7% 營收延後到 10 月出貨；在南越廠區逐步復工下，預計 10 月營收可望較 9 月回升。

以聚陽南越廠區來看，永隆廠 9 月稼動率回到 3 成，預計 10 月可達 7-8 成；古芝廠則因當地規定接種完 2 劑才能逐步復工，預計要到 10 月中稼動率才會開始拉升。

聚陽進一步指出，在船期以及旺季遞延下，第四季除了將較去年顯著成長外，更可望優於第三季，呈現淡季不淡；法人則看好，聚陽第四季有機會挑戰單季新高，全年營收則估年增 15-20%。

而在平均單價 (ASP) 方面，由於國際原物料漲價，加上訂單優化，聚陽第三季平均單價 (ASP) 年增約 3-5%，第四季估年增 5%。