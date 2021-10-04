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越南產能復工 錩新9月營收1.1億元 月增36%走出谷底

鉅亨網記者張欽發 台北
錩新9月營收走出谷底 胡志明廠產能恢復約4成。(鉅亨網記者張欽發攝)
錩新9月營收走出谷底 胡志明廠產能恢復約4成。(鉅亨網記者張欽發攝)
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錩新音響JBL

錩新 (2415-TW) 越南主要生產線 9 月起有限度復工，今 (4) 日公布 9 月營收為 1.1 億元，較 8 月谷底 8063 萬元成長 36.87%，但仍較去年同期下滑 38.75%，錩新在接單滿載狀況下，除提高本身稼動率外，也積極尋求各種方式提高供應量滿足客戶。

錩新越南胡志明廠占營收 7 成，因當地疫情緊張，自 7 月 19 日起停工，不過單月營收仍維持 2.22 億元高檔，8 月受到生產線全數喊停，單月營收下滑到 8063 萬元，9 月則因依規定防疫之下恢復部分產能，單月營收走出谷底。錩新目前胡志明廠產能稼動率，較今年 5、6 月已恢復約 4 成。

錩新第三季營收 4.14 億元，季減 44.33%，年減 15.66%；前 9 月營收 17.85 億元，年增 33.4%。

錩新是音響揚聲器精密導磁零組件供應用商，生產廠區集中越南，營收有 80% 屬於汽車音響揚聲器精密導磁零組件，在生產經濟規模效益下，獲利逐步提升。

錩新的揚聲器導磁零組件主要客戶為 JBL、哈門卡登等汽車高級揚聲器，多數為高級車的標準配備。

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