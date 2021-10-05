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麥格納出局！ 高通出價45億美元買下ADAS供應商Veoneer

鉅亨網編譯林薏禎
麥格納宣告出局！ 高通出價45億美元買下ADAS供應商Veoneer (圖：AFP)
麥格納宣告出局！ 高通出價45億美元買下ADAS供應商Veoneer (圖：AFP)
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高通Veoneer駕駛輔助收購麥格納SSW Partners

高通 (QCOM-US) 和投資公司 SSW Partners 周一 (4 日) 同意出價 45 億美元價格，收購瑞典先進駕駛輔助系統 (ADAS) 技術供應商 Veoneer(VNE-US)，雙方敲定收購協議，也代表曾提出報價的加拿大汽車零件大廠麥格納 (Magna) 正式從這場競購案出局。

Veoneer 股價周一聞訊漲 4.3%，截稿前報每股 36.04 美元，高通跌 1.45%，報每股 126.85 美元

根據這筆交易，高通以每股 37 美元出價收購 Veoneer，較麥格納先前提出的 31.25 美元溢價 18%，麥格納正式宣告出局。

Veoneer 上月發布監管文件稱，一旦獲得更好的收購提議，該公司同意向麥格納支付 1.1 億美元的分手費。

高通與 SSW Partners 透過聲明表示，預計併購案將於 2022 年完成，交易完成後，SSW Partners 將把 Veoneer 旗下自動駕駛業務 Arriver 售予高通，並保留剩餘的汽車零件業務。

為了減少對智慧手機市場的依賴，高通今年初才以 14 億美元價格買下半導體新創 Nuvia，盼藉此深入 PC 市場，以強化高通的競爭優勢，本次與 Veoneer 的併購交易，有望使高通在駕駛輔助技術市場站穩腳跟。

在雙方完成本次交易之前，高通曾經和 Veoneer 簽署合作協議，共同開發用於駕駛輔助系統的軟體和晶片。

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