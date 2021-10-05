衰事連連！臉書先遭爆料後系統大當機 股價跟著倒地

社群媒體臉書近日負面消息不斷，先前遭前員工爆料公司放任假資訊流竄，一昧追求自身利益賺更多的錢，接著周一（4 日）臉書、Instagram、WhatsApp 深夜約 11 點半系統大當機，當日股價應聲下跌。

截稿前，臉書 (FB-US) 股價重挫 5.71%，每股暫報 323.31 美元。

臉書周一全球系統無預警大當機，包括旗下 Instagram、Messenger、WhatsApp 全都遭殃，不論是網頁版或 App 都無法順利登入，目前部分系統在周二凌晨陸續恢復正常，但當機原因仍不清楚。

臉書發言人 Andy Stone 在推特發文表示：「我們知道部分用戶在使用公司旗下應用程式遇到問題，目前正盡快讓一切恢復正常，若造成任何不方便敬請見諒。」

此外，更令臉書雪上加霜的是，臉書前員工 Frances Haugen 日前在哥倫比亞廣播公司的「60 分鐘」（60 Minutes）節目上爆料，臉書在處裡平台上的仇恨言論與假消息方面一直在欺騙投資者和社會大眾，指責臉書將利益置於安全之上。

Haugen 已整理數千頁文件提供給華爾街日報（WSJ）報導，並公開各方面的調查，指出臉書內部存在問題，包括仇恨言論假訊息的負面影響，以及 Instagram 對青少年心理健康造成的危害，特別是對年輕女孩。

Haugen 將於美國時間周二（5 日）上午在國會作證，並向美國證券交易委員會（SEC）提出吹哨者保護。

據巴隆周刊（Barron's）日前報導，儘管臉書受到利空重擊，但股票基本上沒受到任何影響。臉書 2021 年迄今為止的股價上漲 18.4%，高過標普 500 同期 16% 的漲幅，過去三年臉書股價上漲了 106.2%，而標普 500 指數上漲 51%。

FactSet 調查分析師也繼續看好臉書股票，51 位研究臉書股票的分析師中，有 38 位（75%）給予該股買入（Buy）或相同評等，12 位分析師給予持有（Hold）評等，而只有一位分析師給予賣出（Sell）評等。臉書周一的平均目標價格為 421.55 美元，較目前的價格高出近 30%。