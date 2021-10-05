英特爾求親無望！格羅方德正式提交IPO申請

週一 (4 日) 趕搭晶片熱潮的晶圓代工廠 GlobalFoundries (格芯；格羅方德) 正式提交在美掛牌上市 (IPO) 的申請，這讓原本有意收購的英特爾確定「求親無望。」

阿布達比政府的主權基金穆巴達拉投資公司 (Mubadala Investment Co) 是格羅方德母公司，格羅方德最初計畫在 2022 年底或 2023 年初上市。

格羅方德週一提交美國 IPO 申請時披露，該公司虧損顯著下滑，營收大幅成長，格羅方德 2020 年營收 48.51 億美元，全年淨虧損 13.5 億美元、或每股淨虧損 2.70 美元。

格羅方德計劃在那斯達克上市，交易代號為 GFS，尚未為其上市設定條件，但外傳市值預估約 250 億美元。

摩根士丹利、美國銀行、摩根大通、花旗集團和瑞士信貸集團為本次 IPO 的承銷商。

全球晶片供不應求的狀況之下，格羅方德成為晶片熱潮中的受益公司，該公司上月宣布將進一步投資超過 60 億美元以擴大整體產能、深化與高通的 5G 合作，並預估今年該公司車用晶片產量較去年增加至少一倍。

今年 7 月英特爾傳出正在考慮以 300 億美元收購格羅方德，但隨後格羅方德執行長考菲爾德否認英特爾收購的消息，今年 8 月英特爾執行長格爾辛格 (Pat Gelsinger) 提到，英特爾是一個自願買家，暗示仍有興趣與格羅方德達成交易。

由於格羅方德擔心與英特爾合作可能令其主要客戶感到不安，這些客戶是英特爾的競爭對手。

週一午盤截稿前，英特爾 (INTC-US) 下滑 0.39% 暫報每股 53.66 美元。