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台股早盤市值失守50兆元關卡 官股進場急拉逾250點

鉅亨網記者郭幸宜 台北
台股市值早盤失守50兆元關卡 官股進場急拉逾250點。(鉅亨網資料照)
台股市值早盤失守50兆元關卡 官股進場急拉逾250點。(鉅亨網資料照)
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官股恒大債務台積電

中國恒大與美國債務危機籠罩，讓台股擺脫不了空頭干擾，今 (5) 日早盤跳空開低下跌 200 點，指數低點下探至 16162 點，市值兩天內跌破 50 兆元關卡，但在買盤進駐下，指數急拉逾 250 點，指數重回平盤之上整理，法人研判，應是官股券商進場低接穩盤。

台股今天開盤跳水下跌 200 點，指數失守前波低點 16248 點，如以目前低點 16162 點計算，本周兩天交易日指數已蒸發 408 點，估算市值兩天就蒸發 1.25 兆元，降至 49.69 兆元。

權值股王台積電 (2330-TW) 早盤低點跌至 560 元，股價失守年線支撐關卡，所幸盤中跌幅收斂，重回 570 元關卡，在航運、玻璃、油電與塑化助攻下，指數由黑翻紅。

儘管台股近期空軍氣焰，國安基金仍持續按兵不動，但為力抗國際利空，官股券商率先銜命進場穩盤，近一周以來幾乎天天買超，統計買超金額逾百億元，透過低接權值股穩盤。

以今天盤勢來說，早盤在賣壓出籠下指數一度下探至 16162 點，失守前段低點 16248 點，隨後在買盤敲進下跌幅收斂，指數翻紅重回平盤之上，加權指數開低走高，高點來到 16434 點，急拉超過 260 點，研判極有可能是官股券商進場，低接穩定買盤的緣故。

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