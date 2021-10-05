 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈台股盤中〉開低挫逾200點 多頭拉抬面板、塑化股收斂跌幅

鉅亨網記者張欽發 台北
〈台股盤中〉大盤開低重挫逾200點 面板及塑化族群成焦點。(鉅亨網記者張欽發攝)
〈台股盤中〉大盤開低重挫逾200點 面板及塑化族群成焦點。(鉅亨網記者張欽發攝)
Tag
大立光台股大盤

台股今 (5) 日受美股走跌、亞洲區域股市表現不振拖累，開盤重挫超過 200 點，盤中一度跌破前波低點，形成日 K 連三黑，市場專家認為，台股今天可能出現反彈，但上檔賣壓大，現階段仍以保留現金為宜。

台股今天以 16362.27 點開出，也是盤中最高點，盤中最低為 16162.17 點，加權股價指數盤中一度跌破 8 月 20 日大盤低點的 16248 點，估計集中市場全場成交值為 3527 億元。

證券分析師黃漢成指出，目前台股的走勢弱勢，雖然融資餘額水位持續下降，今天台股大盤由面板、塑化及第三代半導體族群力撐，台股今天可能出現反彈，但上檔賣壓仍不小，反彈後有可能再跌一波。

黃漢成說，台股大盤今天跌破 8 月 20 日低點，就第四季產業、景氣、原物料報價等都看不到亮點，此刻大盤只是跌深反彈並非回升，現階段保留現金為宜。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股今天反彈走勢，投資人應逢高調節弱勢股。

焦點股方面，大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 今天盤中都走跌， 貨櫃航運長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 昨日股價破底後，今天股價持續弱勢。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞