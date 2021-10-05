 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

中砂首度擠下美商 成3奈米鑽石碟最大供應商

鉅亨網記者魏志豪 台北
中砂首度擠下美商 成3奈米鑽石碟最大供應商。(圖:AFP)
中砂首度擠下美商 成3奈米鑽石碟最大供應商。(圖:AFP)
Tag
中砂鑽石碟台積電3奈米

中砂 (1560-TW) 今年以來受惠半導體需求增加，鑽石碟、再生晶圓事業雙成長，尤其在鑽石碟方面，藉由與晶圓代工龍頭共同開發、切入 3 奈米製程，更首度擠下美系大廠 3M，成為客戶 3 奈米鑽石碟的最大供應商，市占率過半、估達 70%。

供應鏈指出，中砂兩年前開始從被動轉為主動，預先購入與台積電 (2330-TW) 相同的 CMP 機台，再加上自身研磨經驗，隨著台積電持續往先進製程推進，雙方也進一步深化合作，成為台積電首次發展 GAA(Gate-all-around) 架構的在地供應商之一。

中砂目前在 5 奈米鑽石碟的市占率約 40%，預計進入 3 奈米階段後，市占率將提升至 70%，且隨著台積電 8 月起開始進入裝機階段，中砂也已開始認列相關營收，尤其 3 奈米與 5 奈米價差高達 1 成以上，也有助中砂提高獲利表現。

另外，中砂不僅提高在台系業者的市占率，也擴大與美系記憶體大廠合作，在客戶端的市占率也逐年攀升，從先前的個位數提升至雙位數以上，未來除了繼續供應客戶新加坡廠區，也隨著客戶擴大投資台灣、切入台中后里廠，成為未來營收成長助力。

中砂受惠鑽石碟業績持續成長，再生晶圓產能滿載，第三季營收首破 15 億元，創下歷史新高營收 15.39 億元，季增 3.43%，年增 19.12%，累計前三季營收 44.92 億元，年增 17.36%；。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞