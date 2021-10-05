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前8月鋼鐵出口額73.7億美元直逼去年全年 將終結連兩年衰退

鉅亨網記者劉韋廷 台北
前8月鋼鐵出口額73.7億美元直逼去年全年，將終結連兩年負成長。(圖:AFP)
前8月鋼鐵出口額73.7億美元直逼去年全年，將終結連兩年負成長。(圖:AFP)
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鋼鐵經濟部統計處產值出口

經濟部統計處今 (5) 日發布產業經濟簡訊，鋼鐵業受惠全球景氣復甦、主要經濟體陸續推出刺激經濟政策挹注下，統計處指出，今年前 8 月出口額達約 73.7 億美元、年增 54.8%，已直逼去年全年的 74.7 億美元，全年將終結連兩年負成長。

觀察前 8 月出口產品比重，統計處分析，我國主要出口貨品主要以熱軋鋼捲板、冷軋不銹鋼捲板、冷軋熱浸鍍鋅鋼捲片，合計占出口約 54%，外銷市場則依序為東協地區、歐洲地區、中國及香港、美國地區，占比分別達 24.1%、21.7%、14.5%、11.1%。

產值方面，統計處指出，鋼鐵是金屬製品、機械、汽車、家電、營建工程等產業發展重要原料，也是國家致力經濟發展不可或缺的關鍵性產業，過去兩年則受美中貿易戰、疫情衝擊，產值連兩年負成長，但今年以來在疫情趨緩、各國擴大基礎建設、原物料價格走高下，統計至前 7 月產值已達 8320 億元、年增 48%，預期全年也將終結兩年負成長。

展望未來，統計處認為，在中國、俄羅斯近期對鋼品出口實施管制政策，將促使全球鋼市供給更加吃緊，加上全球經濟回到復甦軌道、終端需求回升，鋼鐵市場可望維持熱絡，將有利我國鋼鐵出口成長力道。

(圖:經濟部統計處提供)
(圖: 經濟部統計處提供)

 

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