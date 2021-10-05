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新竹月薪42K勇奪全台薪資王 苗栗同享竹科獲利排第4

鉅亨網新聞中心
新竹月薪42K勇奪全台薪資王 苗栗同享竹科獲利排第4。(圖：AFP)
新竹月薪42K勇奪全台薪資王 苗栗同享竹科獲利排第4。(圖：AFP)
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薪資新竹半導體竹科苗栗

北漂或返鄉是許多人職場抉擇的一大難題，104 人力銀行公布各縣市薪酬調查，新竹縣市榮登 2021 年薪資王、十年薪資成長王雙冠王，月薪中位數 42K，擊敗台北市的 40K，而苗栗縣近年同享竹科獲利，月薪 3.6 萬元排名第 4，並奪下 2020 年荷包大滿王，每月結餘可達 1.5 萬元。

104 玩數據從薪資著手，分析十年來台灣 19 縣市共計 365 萬筆正職工作月薪中位數產出三種榜單。從 2021 年薪資王來看，排名依序為新竹縣市 4.2 萬元，台北市 4 萬元，桃園市、新北市 3.7 萬元，苗栗縣 3.6 萬元。

調查顯示，台灣產業發展長期重北輕南，薪資也呈北高、中南低。2021 年薪資王以北桃竹居首，該區也為金融服務業、半導體、資通訊、製造業、軟體服務業的重鎮。

從薪資長期成長來觀察，新竹縣市不但 2021 年薪資居首，和十年前相比強彈 20% 也居最大增幅。鄰近新竹縣市的苗栗同享竹科獲利，竹科去年營收高達 1 兆 2439 億元，與 10 年前相比成長 4.8%，全面墊高竹科產業及生活圈的薪資水平。

台東縣及屏東縣因 2021 年薪資僅 3 萬元敬陪末座、基期較低，十年薪資成長幅度皆達 20%。最近十年地方發展，台東縣 2011 年開辦熱氣球嘉年華，截至去年觀光人次已成長 2 倍。屏東縣則為農林漁牧大縣，總產值高居全台第二，屏東農業生技科學園區的設立，協助農業轉型升級，獲得更好的收入。

比較各縣市荷包結餘，104 玩數據參考主計總處 2020 年平均每人每月消費支出，用「薪資收入減掉消費支出」得出荷包結餘大滿王，排行第一是苗栗縣，結餘 1.5 萬元，第二名是桃園市結餘 1.2 萬元，第三是新竹縣市結餘 1.2 萬元。

台北市月薪 3.8 萬元，雖僅次於新竹縣市 3.9 萬元，但台北市每月支出飆破 3 萬元，每月結餘剩不到 8000 元。台中市、高雄市同樣受到高消費支出 2.3-2.4 萬元的影響，每月結餘也僅 6000-7000 元，皆比不上花東、南投、雲林，雖然僅 3 萬元，每月結餘仍有 1-1.1 萬元。

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