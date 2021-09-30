我半導體發展三大優勢加持 打造經濟護國群山

撐起我出口半壁江山的半導體產業，今年預期在經濟復甦帶動下更加活絡，資誠聯合會計師事務所半導體產業負責人鄭雅慧指出，台灣半導體產業發展受三大因素帶動，疫情加速宅經濟、美中科技戰的轉單效應，以及技術及製程領先，讓我半導體具備發展優勢。

資誠聯合會計師事務所半導體產業負責人鄭雅慧今 (30) 日受邀擔任經濟部國際貿易局主辦「台灣國際專業展海外推廣說明會 - 半導體產業」線上研討會講師，對半導體產業做上述表示。

根據統計，去 (2020) 年全球半導體產業產值較 2019 年成長 6.81%，主要受惠於疫情帶動 PC、記憶體、GPU 和 5G 手機晶片組擴大需求的影響，今 (2021) 年在疫苗普及以及全球經濟復甦帶動下，預估半導體市場將更為活絡，而台灣身為全球半導體產業鏈重鎮，更是首當其衝。

鄭雅慧指出，受新冠肺炎疫情影響，加速宅經濟發展，在去年疫情爆發之際，部分廠商因停工而使營運短暫受到影響，但疫情引動宅經濟商機，帶動半導體需求大增。

其次則是美中科技角力，所衍生的轉單效應，鄭雅慧指出，目前美中之戰仍持續延燒，在去中國化供應鏈的政策之下，技術含量高的台灣廠商因而受惠。

第三、技術及製程領先的優勢，台灣半導體具競爭力，在晶圓製造廠，台積電 5 奈米先進製程，引領半導體產業鏈發展；另外，先進封裝製程，也讓台廠研發能量高，在 3D、異質堆疊等先進封裝製程推進，讓台灣在國際上維持高能量的競爭優勢。