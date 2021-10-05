完美風暴襲擊 香港恒生科技指數盤中創史上新低

全球高通膨威脅損害了成長股對投資者的吸引力，恒生科技指數周二 (5 日) 跟隨美股走勢繼續下跌，至去年問世以來的紀錄新低。此後稍有反彈，但午盤依然收跌。

追蹤香港上市大型科技股的恒生科技指數，早盤一度跌破 8 月份的史上新低，跌幅最大來到 2.5%。至中午收盤，半日收跌 0.21%，至 5961 點。

隔夜市場上，隨著美債殖利率來到本月以來高點，美股那斯達克 100 指數重挫，中概股收於去年 5 月以來最低。

美國科技巨頭受傷慘重，Faamg 股票合計蒸發 2380 億美元，亞馬遜公司今年的業績回落至負值。

恒生科指自去年 7 月推出。在中國互聯網監管風暴、全球高通膨引發流動性收緊等擔憂下，恒生科技指數今年下半年以來已經跌逾 25%，較 2 月份的峰值下降約 46%。

彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師 Matthew Kanterman 表示，目前這是一場完美的逆風風暴，包括持續的監管逆風、利率上升和對中國房地產蔓延的擔憂等因素，可能會在短期內繼續對中國科技行業構成壓力。

視訊平台嗶哩嗶哩 (9626-HK) 在香港午盤跌 2.9%，一度跌逾 5%，蘋果概念股瑞聲科技 (2018-HK) 跌 3.4%，而阿里巴巴 (9988-HK) 跌 1.6%，行業龍頭騰訊 (0700-HK) 跌 1.4%。

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