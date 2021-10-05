亞股疲軟 日經225自高點回跌10%、韓股距離修正不遠

美國科技股賣壓沉重、那指重挫逾 2% 之後，亞股周二 (5 日) 上午也走低，日經 225 指數大跌 3.2%，從 9 月中旬高點算起迄今已回跌 10%，陷入修正領域，韓、星、紐、澳股市也不支倒地。

MSCI 亞太指數連三天下滑，日韓股跌最重，除了日經，日本東證指數也挫跌 2.05%，南韓 Kospi 指數跌 2.16%、新加坡海峽指數 (STI) 跌 0.84%。紐澳股市也走低，紐西蘭 50 指數 (NZX 50) 跌 1.36%，澳洲 ASX 200 指數跌 0.76%。

不過台灣加權指數、香港恆生指數在接近上午 11 點左右一度翻紅。陸股因十一長假休市。

美股期指目前小漲，道瓊期指小漲 11 點，那斯達克迷你上漲 49.13 點。

高殖利率持續打壓科技股，加上能源價格飆炒熱通膨疑慮，都造成亞股周二賣壓沉重。

追蹤中國科技公司的恆生科技指數 (Hang Seng Tech Index) 周二盤中重挫 2.5%，個股中以嗶哩嗶哩 (Bilibili) 跌逾 5% 跌最重。恆生科技指數追蹤騰訊、阿里巴巴等，周二可能跌破前一波跌勢 (8 月 20 日) 收盤低點，且即將邁入周線連四黑。

國際油價亞洲盤保持上漲，石油輸出國組織 (OPEC) 保持溫和增產步調，未如部分傳言擴大增產。西德州原油 (WTI) 前一日剛登上七年高點，周二續漲 0.27%，報每桶 77.83 美元，布蘭特原油漲 0.39% 至每桶 81.58 美元。

全球股市已自 9 月初高點回跌逾 5%，State Street 總經分析師 Emily Weis 說，現在已經不是那種「風險資產無論如何都會隨時間上漲」的疫後局勢，一些市場的波動會特別劇烈。