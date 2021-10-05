中國銀保監會：防資金炒作大宗物資 要穩定原物料價格

周二 (5 日) 中國銀保監會發出聲明嚴禁四大類違法事項，主要內容為嚴禁不當使用資金流進原物料、股市、期貨，以及奢侈品市場進行炒作。中國似乎有意要透過各種方式，如增加上游供應及防資金炒作等，來控制目前原物料高漲的情況。

中國銀保監會指出要嚴禁挪用信貸資金或繞道理財、信託等工具，違法參與煤炭、鋼鐵、非鐵金屬等大宗物資市場投機炒作、牟取暴利。

嚴禁挪用各類貸款包括經營貸、消費貸投機炒作茅台酒、普洱茶等高階消費品，防止資本無序擴張。

嚴禁銀行保險資金違法流入股市、債市、期市，影響大宗商品價格，避免價格脫離現實。

嚴禁對符合支持條件的煤電、煤炭等企業和項目違法抽銀根，防止運動式減碳和信貸「一刀切」。

所謂的運動式減碳主要有兩種，一種是虛喊口號，蜂擁而至，蹭熱度等形式。另一種則是過度行動，超出目前經濟發展能適應的不切實際行動。

此外，中國銀保監會也要求銀行保險機構全力做好今冬明春能源電力電力保障供應的金融服務工作，滿足能源電力供應合理的資金需求，積極支持煤炭主產區和重點煤炭企業增加電煤供應，確保人民溫暖過冬。同時要保障煤電、煤炭、鋼鐵、非鐵金屬等企業合理融資需求。

