中國限電使NAND關鍵原料產量驟降 半導體供應鏈不確定性增

南韓媒體 BusinessKorea 周二 (5 日) 報導，除了疫情干擾，中國限電問題導致記憶體關鍵原料的黃磷產量大幅下滑、價格飆漲，缺電議題未來可能會影響三星、SK 海力士產能與物流的營運，全球半導體供應鏈不穩定性正在增加。

目前三星電子中國西安有兩座 NAND flash 晶圓廠，兩廠房產能佔比約 40%；而 SK 海力士無錫有一座 DRAM 廠，DRAM 產能佔比為 10%。中國電力短缺使產業兵荒馬亂，市場也對未來這些廠房的營運抱持隱憂。

此外，半導體的原料化學品多數是從中國進口與加工，限電恐怕也會影響半導體材料的供給，例如 NAND flash 關鍵原料的黃磷。全球黃磷產量有 50% 來自中國，自缺電以來中國產量已大幅下滑，帶動黃磷價格飆漲。

另一方面，儘管需求旺盛，晶片短缺供應鏈持續緊繃，但近期樂觀的市況逐漸出現雜音。美光上周公布最新財測預計 2022 會計年度第一季 (9-11 月) 營收落在 74.5 億至 78.5 億美元之間，比市場估計值低 8%。

產業專家表示，疫情引發的需求正在減弱，這可能進一步影響全球半導體供應鏈以及南韓半導體封裝、面板、MLCC 等領域的發展。南韓經濟研究院 (KERI) 表示，供應鏈的基礎正在動搖。