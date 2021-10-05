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絕處逢生

許豐祿分析師(永誠國際投顧)
絕處逢生。(圖:shutterstock)
絕處逢生。(圖:shutterstock)
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許豐祿永誠投顧台股

週二台股在美股持續大跌影響市場信心，融資連兩日大跌後今天早盤最後殺盤出現，指數破底後反彈，留下 200 點下影線，高低差 298 點，短線打出第二隻腳的態勢成形，成交量 3281 億，稍稍不足因此還需要兩天確認。

盤面最強勢的族群在電動車 / IC 設計 / 半導體。觀察這些族群中的代表股可以下列個股當作參考：車電：IGBT 看健策 (3653-TW)/ 一詮 (2486-TW)；整流二極體：朋程 (8255-TW)；靜電防護晶焱 (6411-TW)；碳化矽：漢磊 (3707-TW)；3D 封裝：愛普 (6531-TW)；miniled: 聚積 (3527-TW)；物聯網：亞信 (3169-TW)/ 九暘 (8040-TW)/ 晶豪科 (3006-TW)；晶圓代工：台積電 (2330-TW)/ 聯電 (2303-TW)。

操作上建議分批佈局，現股操作。

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本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
 

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