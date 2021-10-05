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正義與良善都回來了 大盤開低走高上漲52.4點 止跌訊號出現了嗎？

陳建誠分析師(永誠國際投顧)
正義與良善都回來了 大盤開低走高上漲52.4點 止跌訊號出現了嗎？(資料來源:shutterstock)
正義與良善都回來了 大盤開低走高上漲52.4點 止跌訊號出現了嗎？(資料來源:shutterstock)
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外資不斷撤出 台股今日回測低點後再起反彈

如下表所示，自上週一 (9/27) 開始，外資現貨 (大盤) 連六賣，而期貨空單則是連 5 天回補，今天則是終止空單回補，增加 5,972 口，台幣今日摜破 27.9 關卡續創逾 1 個月低點，自 9/27 累計至今貶值 0.198 元，顯示外資仍在不斷將熱錢撤出台股。

如圖所示，台股今日回測 8 月低點後買盤湧進，指數由黑翻紅，終場收 16,460.75，上漲 52.4 點 (+0.32%)，高低震盪近 300 點，且成交量也在 3000 億元以上，今日可視為初步止跌的訊號，但後續能否再攻高，將視美國債務上限危機以及通膨等議題後續如何發展而定。

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