 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

30年沒推案 朗朗台大揭台大推案潮序幕

鉅亨網工商記者張藝懷
新生南路三段、台大體育場首排街廓睽違30年未有新案釋出。(圖:業者提供)
新生南路三段、台大體育場首排街廓睽違30年未有新案釋出。(圖:業者提供)
Tag
台灣大學溫州街新生南路

「台大」近兩年來創造不少秒殺、熱銷案，除了台灣最高學府地位與多所明星學校外，111 公頃台大校園與 26 公頃大安森林公園綠地、人文底蘊豐富的溫羅汀街區和成熟的生活機能外，更重要的是遍及傳產、金融、科技等產業高層的台大校友買盤，購屋第一志願就是鎖定在母校周遭置產。其中，由台灣川普建設在中秋節推出的「朗朗台大」，訴求近 30 年唯一正對台大運動場首排靜巷新案、新生南路三段 70 巷通往溫州街的靜巷學府寓邸，甫開案預約組數和來人量就周周衝新高。

熟悉台大周邊房市的仲介業者指出，新生南路三段靜巷是台大人最鍾愛的溫州街區，書店和引領各世代思潮的咖啡館林立，地段價值與人文氣息居台大生活圈之最，對台大校友來說更是「情懷，無價」。傳真行銷專案經理張大成分析，「朗朗台大」作為正對台大運動場首排、新生南路三段靜巷 30 年未有新案登場的第一案，是台大周邊新一輪起漲點的購屋機會，同時也為該區下一個 10 年話題大案不斷的時代正式揭開序幕。

盤點台大概念指標推案，最近期是靠近師大生活圈的「溫州院」，規劃 47~60 坪，開價 150~170 萬，締造四個月完銷紀錄。今年 6 月頂新旗下頂禾開發成為台大體育館對面、新生南路三段校園首排街廓 1,290 坪都更案的實施者，原地將重建 21 層大樓，未來更新後每坪行情預估上看 200 萬。

在當前眾多台大概念推案中，「朗朗台大」擁有 3 大優勢：第一是台大運動場第一圈的新生南路、溫州街靜巷地段優勢。第二是收穫新生南路三段靜巷近 30 年沒有新案釋出的供需優勢。第三是在台大生活圈當前破 80 坪與小於 20 坪的 M 型推案潮中，以 27 坪、38 坪適中產品，卡位進坪數真空帶的產品與總價優勢。

「朗朗台大」單層 3 併雙電梯，全坡道平面車位，全案共計 32 戶，標準層規劃一戶 27 坪 2 房，與兩戶 38 坪 3 房，公設比 33.5% 低於目前北市平均的 35-36%，得房率高，對著重教育品質與學風薰陶的台大生活圈買家，兼具置產與傳家價值。

台大校園首排靜巷宅預售案「朗朗台大」，擁111公頃台大校園與26公頃大安森林公園綠地，以及台大校友最熟悉也是感情最深厚的的溫州路人文街廓。(圖:業者提供)
台大校園首排靜巷宅預售案「朗朗台大」，擁 111 公頃台大校園與 26 公頃大安森林公園綠地，以及台大校友最熟悉也是感情最深厚的的溫州路人文街廓。(圖: 業者提供)

 

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow