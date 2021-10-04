 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

配合央行打炒房 公股銀評估調漲第二戶房貸利率

鉅亨網記者郭幸宜 台北
包括一銀等公股銀擬調高第二戶房貸利率。(鉅亨網資料照)
包括一銀等公股銀擬調高第二戶房貸利率。(鉅亨網資料照)
Tag
房貸利率公股央行

配合中央銀行打炒房政策，公股銀行相繼調高第二戶房貸利率，包括一銀、兆豐銀與合庫銀等公股銀評估拉高第二戶的房貸利率，未來民眾想要申請第二戶房貸，利率至少 1.5% 起跳。

為遏止投資買盤炒房，中央銀行宣布取消第二戶房貸的寬限期，銀行呼應央行打炒房政策也規劃拉高第二戶房貸利率，試圖透過「以價制量」的方式讓口袋不深的投資客知難而退。

央行日前再出手找國銀與信合社等金融機構喝咖啡，要求銀行在房貸定價策略上應做出差別區隔，並落實風險控管，公股銀行率先鳴槍，研議調漲第二戶的房貸利率，包括名下已有不動產者，未來想購入第二戶房貸利率也可能 1.5% 起跳。

兆豐金 (2886-TW) 旗下的兆豐銀行總經理蔡永義表示，第二戶房貸利率不分區域將全面提高至 1.5% 以上，其中來自房仲進件的房貸業務，只要是第二戶房貸利率又會稍微提高，但他也強調，只要是首購族不論新屋與中古屋貸款利率仍不會提高。

蔡永義表示，目前銀行的房貸放款比重占總放款比重已達 28% 以上，逼近銀行法第 72-2 的 30% 上限，未來房貸放款策略將鎖定第二戶拉高利率，透過「以價制量」的方式控款房貸風險。

第一金 (2892-TW) 子公司第一銀行擬提高第二戶房貸利率至 1.5% 以上，至於第一戶房貸則維持現有利率不變，以兼顧首購族買房需求。

第一銀行目前也規劃針對六都與新竹等地區，提高第二戶房貸利率，初步規劃調幅將高於 1.5% 以上，但相關細節仍尚未定案。

鄭美玲表示，過去第一戶與第二戶房貸利率差距不大，但未來第二戶房貸利率可能會與第一戶的利率出現「很顯著的差異」；至於第一戶利率，基於照顧首購族考量目前仍是持續按兵不動。

合庫金 (5880-TW) 董事雷仲達表示，央行要求銀行必須針對第二戶、第三戶等房貸進行差異化定價控管市場風險，目前部分地區房價上漲，主要是剛性需求帶動，加上房價基期偏低所致，預估房價短期不容易出現明顯跌幅。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
兆豐金2886第一金2892合庫金5880
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞