應對疫情升溫 澳洲宣布購買30萬劑Merck口服藥

澳洲總理莫里森 (Scott Morrison) 周二 (5 日) 表示，澳洲將向美國藥廠 Merck & Co(MRK-US)(默沙東, 默克) 購買 30 萬劑實驗性對抗新冠病毒口服藥丸 Molnupiravir，因應當前的疫情。

專家表示，Molnupiravir 如果獲得監管部門的批准，將成為 Covid-19 的第一種口服抗病毒藥物，它可以將感染 Covid-19 病人，轉為重症而死亡或住院的機率減半。

莫里森說：「Molnupiravir 將允許我們與新冠病毒共存。」

澳洲政府目前計畫，下個月重新開放邊境，為已接種疫苗的公民和永久居民提供服務。

Merck 上周表示，預計盡快尋求美國對這一藥物的緊急使用授權，並在全球範圍內進行監管申請。藥物預計明年初在澳洲上市。

澳洲正在提高疫苗接種率，其最大的城市雪梨、墨爾本，以及首都坎培拉，正在忍受長達數周的封鎖，以對抗高傳染性的 Delta 變種病毒。

維多利亞州周一共報告 1763 例新增病例，超過了上周六的每日高點 1488 例。

Merck 美股周一收漲 2%，報 83.10 美元。