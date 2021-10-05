 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

應對疫情升溫 澳洲宣布購買30萬劑Merck口服藥

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
應對疫情升溫 澳洲宣布購買30萬劑Merck口服藥(圖:AFP)
應對疫情升溫 澳洲宣布購買30萬劑Merck口服藥(圖:AFP)
Tag
默沙東澳洲疫苗新冠肺炎緊急使用授權

澳洲總理莫里森 (Scott Morrison) 周二 (5 日) 表示，澳洲將向美國藥廠 Merck & Co(MRK-US)(默沙東, 默克) 購買 30 萬劑實驗性對抗新冠病毒口服藥丸 Molnupiravir，因應當前的疫情。

專家表示，Molnupiravir 如果獲得監管部門的批准，將成為 Covid-19 的第一種口服抗病毒藥物，它可以將感染 Covid-19 病人，轉為重症而死亡或住院的機率減半。

莫里森說：「Molnupiravir 將允許我們與新冠病毒共存。」

澳洲政府目前計畫，下個月重新開放邊境，為已接種疫苗的公民和永久居民提供服務。

Merck 上周表示，預計盡快尋求美國對這一藥物的緊急使用授權，並在全球範圍內進行監管申請。藥物預計明年初在澳洲上市。

澳洲正在提高疫苗接種率，其最大的城市雪梨、墨爾本，以及首都坎培拉，正在忍受長達數周的封鎖，以對抗高傳染性的 Delta 變種病毒。

維多利亞州周一共報告 1763 例新增病例，超過了上周六的每日高點 1488 例。

Merck 美股周一收漲 2%，報 83.10 美元。

Merck & Co 股價

 

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
默克US-MRK
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞