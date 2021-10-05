 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

澳洲8月貿易出超創高 對中出口大增55%

鉅亨網編譯陳達誠
澳洲8月貿易出超創高 對中出口大增55% (圖片：AFP)
澳洲8月貿易出超創高 對中出口大增55% (圖片：AFP)
Tag
澳洲貿易收支8月出口進口煤炭液化天然氣能源中國順差出超

澳洲統計局 5 日 (週二) 公布 8 月貿易順差表現超乎預期，創歷史新高。鐵礦砂價格雖下滑，但液化天然氣和煤炭出口暢旺。另外雖然中、澳兩國關係緊張，但是澳洲 8 月對中出口卻大增 55%。

澳洲 8 月的貿易收支報 151 億澳元順差 (約折合新台幣 3066 億元)，較 7 月份的 127 億澳元順差進一步擴張，大幅超越市場預測的 103 億澳元

出口報月增 4.1% 至 485 億澳元。由於亞洲的能源需求強勁，液化天然氣、硬焦煤、燃料煤主導當月出口，不論是價格、數量的表現都相當亮眼。在這個原因下，也填補鐵礦砂價格下滑造成的影響。

全球能源需求孔急，在中國發生嚴重的電力短缺問題，而且冬季即將來臨，各國急著確保有足夠的液化天然氣和煤炭存量。

從國家地區來看，澳洲 8 月出口到中國的貨物金額報年增 55% 至 186 億澳元。中、澳兩國在政治、通商都陷入緊張，然而在貿易上完全看不到有什麼影響。

進口方面，澳洲 8 月進口減少 1.5% 至 334 億澳元。主要由於資本財進口減少，但是以汽車為主的消費財進口則增長。

目前澳洲政府仍持續禁止觀光客和留學生進入該國，服務貿易只有 COVID-19 疫情前的一半水準。

澳洲統計局表示，服務貿易統計數據自 1 月起已停止發布，原因在於可信度高的數據收集不易。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞