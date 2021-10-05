澳洲8月貿易出超創高 對中出口大增55%

澳洲統計局 5 日 (週二) 公布 8 月貿易順差表現超乎預期，創歷史新高。鐵礦砂價格雖下滑，但液化天然氣和煤炭出口暢旺。另外雖然中、澳兩國關係緊張，但是澳洲 8 月對中出口卻大增 55%。

澳洲 8 月的貿易收支報 151 億澳元順差 (約折合新台幣 3066 億元)，較 7 月份的 127 億澳元順差進一步擴張，大幅超越市場預測的 103 億澳元。

出口報月增 4.1% 至 485 億澳元。由於亞洲的能源需求強勁，液化天然氣、硬焦煤、燃料煤主導當月出口，不論是價格、數量的表現都相當亮眼。在這個原因下，也填補鐵礦砂價格下滑造成的影響。

全球能源需求孔急，在中國發生嚴重的電力短缺問題，而且冬季即將來臨，各國急著確保有足夠的液化天然氣和煤炭存量。

從國家地區來看，澳洲 8 月出口到中國的貨物金額報年增 55% 至 186 億澳元。中、澳兩國在政治、通商都陷入緊張，然而在貿易上完全看不到有什麼影響。

進口方面，澳洲 8 月進口減少 1.5% 至 334 億澳元。主要由於資本財進口減少，但是以汽車為主的消費財進口則增長。

目前澳洲政府仍持續禁止觀光客和留學生進入該國，服務貿易只有 COVID-19 疫情前的一半水準。

澳洲統計局表示，服務貿易統計數據自 1 月起已停止發布，原因在於可信度高的數據收集不易。